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З початку року на Миколаївщині побільшало електрокарів

Електромобіль заряджається на вулиці. Ілюстративне фото: Getty ImagesЕлектромобіль заряджається на вулиці. Ілюстративне фото: Getty Images

Від початку 2025 року в Миколаївській області зареєстрували 277 електромобілів

Про це повідомили у Сервісному центрі МВС у Миколаївській області.

Загалом у регіоні з початку року за електрокарами закріпили вже понад 34 тисячі «зелених знаків».

У відомстві зазначають, що у власників електрокарів є й певні пільги. Зокрема, вони звільнені від сплати збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації. Процедура реєстрації електромобілів загальна, однак на авто встановлюються спеціальні номерні знаки.

«Електричні автомобілі — це не просто тренд, а й крок до чистішого майбутнього. Вони не забруднюють атмосферу, що робить їх ідеальним вибором для екологічно свідомих водіїв», — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у 2024 році автопарк Одеської області поповнився 3025 електромобілями. Більшість із них (76%) становлять вживані авто.

Як повідомлялось, Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївської електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.

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