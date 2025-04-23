Вознесенська громада потребує 70 укриттів різних типів для захисту населення

Вхід в укриття. Фото: «МикВісті»

У Вознесенській громаді є необхідність в облаштуванні 70 укриттів різних типів та ще 27 мобільних укриттів.

Про це йде мова в проєкті рішення виконавчого комітету Вознесенської міської ради.

У Вознесенську є необхідність в різних видах укриттів для захисту населення. Потрібно облаштувати один об’єкт класу А-IV, який може вмістити 500 осіб. Також є потреба в 48 захисних споруд групи П-1, розрахованих на 11 тисяч 955 осіб, та 14 укриттях групи П-4, що можуть захистити 3 тисячі 607 людей.

У селі Ракове мають потребу в трьох захисних спорудах групи П-4 з можливістю укриття для 557 осіб.

У Новогригорівці треба облаштувати 4 споруди групи П-5, які можуть уберегти 767 людей.

Окрім стаціонарних укриттів, у громаді необхідні мобільні укриття, які можна швидко розгорнути у випадку загрози. У Вознесенську має бути 25 таких укриттів для 625 осіб, а у селах Ракове та Новогригорівка — по одному, кожне з яких розраховане на 25 людей.

Потреба в укриттях у Вознесенській громаді. Скриншот документу.

Справка: класи укриттів позначають рівень їх захисту. А-ІV — це найнадійніше укриття з системами очищення повітря, призначене для критично важливих об’єктів. П-1 — укриття для працівників, які мають залишатися на роботі під час надзвичайної ситуації. П-4 — просте укриття, зазвичай у підвалах, для тимчасового захисту населення. П-5 — найпростіше укриття, яке забезпечує мінімальний рівень безпеки.

Нагадаємо, що у Миколаєві будують захисні споруди в двох обласних лікарнях. Вартість робіт склала 145 мільйонів гривень, які частково надійшли з держбюджету.