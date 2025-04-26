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ООН скорочує підтримку переселенців в Україні через зупинку фінансування від США

Агентство ООН у справах біженців зупиняє частину програм підтримки для новоприбулих українських переселенців через зменшення фінансування, зокрема від США, що раніше забезпечувало 40% бюджету організації.

Про це йдеться у пресрелізі УВКБ ООН.

Про скорочення допомоги повідомили 25 квітня. Американська допомога, яка 2024 року складала 40% від загального бюджету організації, була призупинена, що змусило ООН обмежити низку важливих гуманітарних програм.

«Деякі з програм, які ми раніше реалізовували за щедрої підтримки США, призупиняються», — зазначила представниця УВКБ ООН в Україні Кароліна Ліндхольм Біллінг.

Серед найбільших втрат — програми психологічної та соціальної підтримки, матеріали для екстреного будівництва житла та грошова допомога. Згідно з заявою агентства, інші західні донори також знизили обсяги фінансування, оскільки переорієнтувалися на збільшення оборонних витрат.

Як наслідок, агентство заявило, що його заклик про виділення 3,32 мільярда доларів на підтримку 8,2 мільйона людей в Україні був профінансований лише на 25%.

Нагадаємо, 15 квітня Білий дім подав пропозицію до Державного департаменту США щодо масштабного скорочення витрат, що може призвести до фактичного припинення фінансування таких організацій, як НАТО, ООН та ще близько 20 міжнародних інституцій.

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