Ще 12 українських дітей повернули з російської окупації

В Україну вдалося повернути ще 12 дітей, які перебували під російською окупацією.

Про це повідомила директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна у Telegram.

«Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA», — зазначила Дарія Зарівна.

Серед врятованих — хлопець із багатодітної родини, на яку окупаційна влада чинила тиск, вимагаючи відправити дітей до російської школи під загрозою примусового вилучення й направлення до інтернату. Юнака примусово внесли до реєстру призовників, у школі його переслідували за використання української мови, а старшого брата затримували та катували.

Також вдалося евакуювати родину, що постійно перебувала під загрозою насильства. Під час спроби самостійної евакуації озброєні російські солдати силоміць розлучили 10-річного хлопчика з бабусею та вивезли його в невідомому напрямку. Завдяки зусиллям партнерів вдалося організувати безпечне возз'єднання родини.

Нагадаємо, з тимчасово окупованої Херсонської області вдалося повернути ще трьох дітей — хлопчика та двох дівчаток віком від 3 до 13 років.