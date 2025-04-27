Лист із «Титаніка», відправлений незадовго до трощі, продали за рекордну ціну

Листівка, яку вцілілий в катастрофі на «Титаніку» відправив з корабля Henry Aldridge and Son

Лист, написаний пасажиром першого класу лайнера «Титанік» Арчібальдом Грейсі, який пережив катастрофу, було продано на аукціоні за 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 400 тисяч доларів), що в п’ять разів перевищило очікувану ціну.

Про це пише Guardian.

Автор листа, Арчібальд Грейсі, згодом описав трагедію у своїй книзі «Правда про «Титанік». Лист, датований 10 квітня 1912 року — днем, коли він сів на борт, було відправлено до Лондона і отримано знайомим Арчібальда Грейсі у готелі.

У своєму посланні він ділиться враженнями про початок подорожі, описуючи корабель як «чудовий», хоча зазначає, що остаточний вердикт про нього винесе наприкінці плавання. Він також згадує інше судно — «Оушенік», дякує за теплий прийом і розповідає, як супроводжував жінок без супроводу, серед яких були одна пасажирка та три сестри, що вижили.

Зворотна сторона листівки Henry Aldridge and Son

В ніч катастрофи Арчібальд Грейсі прокинувся від різкого поштовху, спричиненого зіткненням з айсбергом. Він одразу почав допомагати жінкам та дітям сідати в рятувальні шлюпки. Коли корма судна зникла під водою, він разом із десятками інших чоловіків схопився за перевернутий рятувальний човен. Пізніше у своїй книзі він писав, що багато з них загинули від холоду та виснаження.

На світанку Арчібальд Грейсі прибув до Нью-Йорка на борту судна «Карпатія», де розпочав роботу над своїми записами про пережите. Однак його здоров’я значно погіршилося через переохолодження та фізичні травми. 2 грудня 1912 року він впав у кому, а через два дні помер від ускладнень, спричинених діабетом.

Нагадаємо, що у червні 2023 року туристичний підводний човен «Титанік», який використовувався для огляду уламків відомого однойменного корабля, зник безвісти в Атлантичному океані.