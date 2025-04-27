Лист із «Титаніка», відправлений незадовго до трощі, продали за рекордну ціну
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- Альона Коханчук
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21:42, 27 квітня, 2025
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Лист, написаний пасажиром першого класу лайнера «Титанік» Арчібальдом Грейсі, який пережив катастрофу, було продано на аукціоні за 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 400 тисяч доларів), що в п’ять разів перевищило очікувану ціну.
Про це пише Guardian.
Автор листа, Арчібальд Грейсі, згодом описав трагедію у своїй книзі «Правда про «Титанік». Лист, датований 10 квітня 1912 року — днем, коли він сів на борт, було відправлено до Лондона і отримано знайомим Арчібальда Грейсі у готелі.
У своєму посланні він ділиться враженнями про початок подорожі, описуючи корабель як «чудовий», хоча зазначає, що остаточний вердикт про нього винесе наприкінці плавання. Він також згадує інше судно — «Оушенік», дякує за теплий прийом і розповідає, як супроводжував жінок без супроводу, серед яких були одна пасажирка та три сестри, що вижили.
В ніч катастрофи Арчібальд Грейсі прокинувся від різкого поштовху, спричиненого зіткненням з айсбергом. Він одразу почав допомагати жінкам та дітям сідати в рятувальні шлюпки. Коли корма судна зникла під водою, він разом із десятками інших чоловіків схопився за перевернутий рятувальний човен. Пізніше у своїй книзі він писав, що багато з них загинули від холоду та виснаження.
На світанку Арчібальд Грейсі прибув до Нью-Йорка на борту судна «Карпатія», де розпочав роботу над своїми записами про пережите. Однак його здоров’я значно погіршилося через переохолодження та фізичні травми. 2 грудня 1912 року він впав у кому, а через два дні помер від ускладнень, спричинених діабетом.
Нагадаємо, що у червні 2023 року туристичний підводний човен «Титанік», який використовувався для огляду уламків відомого однойменного корабля, зник безвісти в Атлантичному океані.
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