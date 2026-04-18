Рятувальний жилет пасажирки «Титаніка» виставлять на аукціон у Британії

На аукціон виставили рятувальний жилет пасажирки Титаніка. Фото: Аукціонний дім Henry Aldridge and Son

У Великій Британії на аукціон виставлять рятувальний жилет пасажирки легендарного лайнера «Титанік», яка вижила після катастрофи 1912 року. Це єдиний подібний експонат, що нині продається з приватної колекції.

Як повідомляє CNN, жилет належав пасажирці першого класу Лорі Мебель Франкателлі — секретарці відомої модельєрки Люсі Дафф Гордон. Разом із роботодавицею та її чоловіком вона подорожувала до Чикаго. Усі троє врятувалися, сівши до рятувального човна №1.

На жилеті збереглися підписи Франкателлі та інших пасажирів, які вижили в цій шлюпці. Організатори аукціону оцінюють лот у 250–350 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 339–474 тисячі доларів).

Лора Мебель Франкателлі на загальному знімку. Фото: Аукціонний дім Henry Aldridge and Son

За словами директора аукціонного дому Ендрю Олдріджа, цей предмет є одним із найцінніших артефактів, пов’язаних із трагедією «Титаніка», які коли-небудь виставляли на продаж.

Раніше жилет експонували у музеях, присвячених катастрофі лайнера, у Белфасті (Північна Ірландія) та Піджен-Фордж (США).

Лайнер «Титанік» затонув під час свого першого рейсу в ніч із 14 на 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці. Із понад 2200 людей на борту врятувалися лише близько 700 пасажирів і членів екіпажу.

