 На аукціон виставили рятувальний жилет вцілілої пасажирки «Титаніка»

  • субота

    18 квітня, 2026

  • 10.5°
    Похмуро

    Миколаїв

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Рятувальний жилет пасажирки «Титаніка» виставлять на аукціон у Британії

На аукціон виставили рятувальний жилет пасажирки Титаніка. Фото: Аукціонний дім Henry Aldridge and Son

У Великій Британії на аукціон виставлять рятувальний жилет пасажирки легендарного лайнера «Титанік», яка вижила після катастрофи 1912 року. Це єдиний подібний експонат, що нині продається з приватної колекції.

Як повідомляє CNN, жилет належав пасажирці першого класу Лорі Мебель Франкателлі — секретарці відомої модельєрки Люсі Дафф Гордон. Разом із роботодавицею та її чоловіком вона подорожувала до Чикаго. Усі троє врятувалися, сівши до рятувального човна №1.

На жилеті збереглися підписи Франкателлі та інших пасажирів, які вижили в цій шлюпці. Організатори аукціону оцінюють лот у 250–350 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 339–474 тисячі доларів).

Лора Мебель Франкателлі на загальному знімку. Фото: Аукціонний дім Henry Aldridge and Son
За словами директора аукціонного дому Ендрю Олдріджа, цей предмет є одним із найцінніших артефактів, пов’язаних із трагедією «Титаніка», які коли-небудь виставляли на продаж.

Раніше жилет експонували у музеях, присвячених катастрофі лайнера, у Белфасті (Північна Ірландія) та Піджен-Фордж (США).

Лайнер «Титанік» затонув під час свого першого рейсу в ніч із 14 на 15 квітня 1912 року після зіткнення з айсбергом у Північній Атлантиці. Із понад 2200 людей на борту врятувалися лише близько 700 пасажирів і членів екіпажу.

Нагадаємо, що лист, написаний пасажиром першого класу лайнера «Титанік» Арчібальдом Грейсі, який пережив катастрофу, продали на аукціоні за 300 тисяч фунтів стерлінгів (близько 400 тисяч доларів), що в п’ять разів перевищило очікувану ціну.

Останні новини про: аукціон

Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому
Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн
Приватизаційний аукціон на Одещині встановив рекорд: 74 учасники, а ціна зросла в понад 100 разів
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини
Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

Світлана Іванченко
новини
Водоканал Миколаєва віддав ремонт колектора за ₴56 мільйонів фірмі-фігуранту кримінальної справи

Альона Коханчук
новини
За час війни у Миколаєві пошкоджено майже 40 будинків, які є пам’ятками архітектури

Даріна Мельничук
новини
Вагітні мусять проходити по дорозі: миколаївці просять відновити пішохідну зону біля недобудови у центрі

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: аукціон

Приватизаційний аукціон на Одещині встановив рекорд: 74 учасники, а ціна зросла в понад 100 разів
Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн
Суднобудівний завод Миколаєва продає рефрижераторне судно, яке почали будувати 30 років тому

Сєнкевич: Міськрада «найближчим часом» звернеться до Світового банку, щоб перезапустити закупівлі з відновлення будинків у Миколаєві

Юлія Бойченко

Середня пенсія на Миколаївщині майже ₴7 тисяч: скільки отримують пенсіонери в регіонах

У Миколаївській облраді хочуть заслухати звіт про роботу Кіма