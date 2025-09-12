Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • пʼятниця

    12 вересня, 2025

  • 15.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 12 вересня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 15.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Так виглядає будівля Головпоштомату. Фото: Марія Пахомова, 2013 рікТак виглядає будівля Головпоштамту. Фото: Марія Пахомова, 2013 рік

Будівлю миколаївського Головпоштамту на Адміральській, 27/1 продали на аукціоні за 32 мільйони гривень.

Відповідні дані опубліковані на сайті Національної електронної біржі, пишуть «МикВісті».

Переможцем стало ТОВ «Бне бейтха», яке за даними You control належить місцевому підприємцю Олексію Пеліпасу. Стартова ціна становила лише 6,6 мільйона гривень, тож у ході торгів вартість зросла майже у 5 разів.

Участь у торгах 11 вересня взяли 11 компаній та фізичних осіб. Пропозиції виглядали так:

  • ТОВ «Бне бейтха» (власник Олексій Пеліпас) — 32,1 мільйона гривень.
  • ФГ «Агро-1» (власник Денис Герасименко) — 24,6 мільйона гривень.
  • ПП «Дикий сад» (власник Ігор Голубар, Миколаїв) — 24,4 мільйона гривень.
  • ТОВ «М Моторс» (засновник Вадим Мериков) — 20,1 мільйона гривень.
  • ТОВ «Сателлит-Холд» (засновник Тамара Клименко) — 13 мільйонів гривень.
  • ТОВ «Сучасна агрономія» (засновник Олександр Степанов) — 12,6 мільйона гривень.
  • ТОВ «ДМК Інвестиції» (засновник Неллі Пацу́к) — 10,4 мільйона гривень.
  • ТОВ «Яссо Світ» (засновниця Катерина Вежбицька) — 9,2 мільйона гривень.
  • Айвазов Євген Сергійович — 8,5 мільйона гривень.
  • Кравець Анастасія Сергіївна — 7,3 мільйона гривень.
  • Малюк Ігор Васильович — 7 мільйонів гривень.

Будівля Головпоштамту має площу 1,8 тисячі квадратних метрів, частина приміщень наразі перебуває в оренді.

Будівля миколаївського Головпоштамту у різні роки. Архівні фото «МикВісті»Будівля миколаївського Головпоштамту у різні роки. Архівні фото «МикВісті»
Будівля миколаївського Головпоштамту у різні роки. Архівні фото «МикВісті»Будівля миколаївського Головпоштамту у різні роки. Архівні фото «МикВісті»

Згідно з умовами аукціону покупець має оформити право користування чи власності на земельну ділянку, де стоїть будівля, протягом 60 днів після укладення договору. Також має компенсувати витрати на утримання будівлі (включно з оплатою за землю) до завершення юридичних процедур.

За даними Вікіпедії, будівлю Головпоштамту спорудили у 1970–1974 роках на місці, де раніше була міська управа.

Будівля головного поштамта побудована в 1970 році на місці, де стояла міська управа. Архів: за даними «МістоМістом»Будівля головного поштамта побудована в 1970 році на місці, де стояла міська управа. Архів: за даними «МістоМістом»
Читайте також статтю «МикВісті» «Масштабна приватизація в Миколаєві: що стоїть за планами міської влади продати понад 100 об’єктів і чому це рішення варте уваги».

Останні новини про: Бізнес та економіка

В Україні скорочується ринок нових вантажівок, — Укравтопром
Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис
За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО
Реклама

Читайте також:

новини

У Держпродспоживслужбі Миколаєва запропонували навчати кухарів, після скарг батьків на якість харчування у школах

Даріна Мельничук
новини

Держпродспоживслужба не отримувала скарг на якість харчування у школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

Миколаївські музеї оцифрували близько 700 експонатів

Ірина Олехнович
новини

Заступник мера Миколаєва відмовився відповідати на питання по своєму профілю: «Це до Личко»

Катерина Середа
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

За вісім місяців на Миколаївщині до бюджетів сплатили понад ₴10 млрд ПДФО
Туристичний збір в Україні за півроку сягнув ₴142,6 млн — Миколаїв отримав лише ₴810 тис
В Україні скорочується ринок нових вантажівок, — Укравтопром

Куди піти у Миколаєві цього тижня: театри, концерти, кіно та дитячі події

«Це бутафорія», — Кім про сесію міськради Миколаєва, яку знову перенесли через нестачу голосів

17 годин тому

«Меню складне, не всі сприймають», — директор КОП відповів на скарги щодо дитячого харчування в школах Миколаєва

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay