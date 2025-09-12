Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн
-
- Аліна Квітко
-
•
-
6:05, 12 вересня, 2025
-
Будівлю миколаївського Головпоштамту на Адміральській, 27/1 продали на аукціоні за 32 мільйони гривень.
Відповідні дані опубліковані на сайті Національної електронної біржі, пишуть «МикВісті».
Переможцем стало ТОВ «Бне бейтха», яке за даними You control належить місцевому підприємцю Олексію Пеліпасу. Стартова ціна становила лише 6,6 мільйона гривень, тож у ході торгів вартість зросла майже у 5 разів.
Участь у торгах 11 вересня взяли 11 компаній та фізичних осіб. Пропозиції виглядали так:
- ТОВ «Бне бейтха» (власник Олексій Пеліпас) — 32,1 мільйона гривень.
- ФГ «Агро-1» (власник Денис Герасименко) — 24,6 мільйона гривень.
- ПП «Дикий сад» (власник Ігор Голубар, Миколаїв) — 24,4 мільйона гривень.
- ТОВ «М Моторс» (засновник Вадим Мериков) — 20,1 мільйона гривень.
- ТОВ «Сателлит-Холд» (засновник Тамара Клименко) — 13 мільйонів гривень.
- ТОВ «Сучасна агрономія» (засновник Олександр Степанов) — 12,6 мільйона гривень.
- ТОВ «ДМК Інвестиції» (засновник Неллі Пацу́к) — 10,4 мільйона гривень.
- ТОВ «Яссо Світ» (засновниця Катерина Вежбицька) — 9,2 мільйона гривень.
- Айвазов Євген Сергійович — 8,5 мільйона гривень.
- Кравець Анастасія Сергіївна — 7,3 мільйона гривень.
- Малюк Ігор Васильович — 7 мільйонів гривень.
Будівля Головпоштамту має площу 1,8 тисячі квадратних метрів, частина приміщень наразі перебуває в оренді.
Згідно з умовами аукціону покупець має оформити право користування чи власності на земельну ділянку, де стоїть будівля, протягом 60 днів після укладення договору. Також має компенсувати витрати на утримання будівлі (включно з оплатою за землю) до завершення юридичних процедур.
За даними Вікіпедії, будівлю Головпоштамту спорудили у 1970–1974 роках на місці, де раніше була міська управа.
Останні новини про: Бізнес та економіка
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.