Миколаївський бізнесмен Пеліпас придбав будівлю Головпоштамту за ₴32 млн

Так виглядає будівля Головпоштамту. Фото: Марія Пахомова, 2013 рік

Будівлю миколаївського Головпоштамту на Адміральській, 27/1 продали на аукціоні за 32 мільйони гривень.

Відповідні дані опубліковані на сайті Національної електронної біржі, пишуть «МикВісті».

Переможцем стало ТОВ «Бне бейтха», яке за даними You control належить місцевому підприємцю Олексію Пеліпасу. Стартова ціна становила лише 6,6 мільйона гривень, тож у ході торгів вартість зросла майже у 5 разів.

Участь у торгах 11 вересня взяли 11 компаній та фізичних осіб. Пропозиції виглядали так:

ТОВ «Бне бейтха» (власник Олексій Пеліпас) — 32,1 мільйона гривень.

мільйона гривень. ФГ «Агро-1» (власник Денис Герасименко) — 24,6 мільйона гривень.

мільйона гривень. ПП «Дикий сад» (власник Ігор Голубар, Миколаїв) — 24,4 мільйона гривень.

мільйона гривень. ТОВ «М Моторс» (засновник Вадим Мериков) — 20,1 мільйона гривень.

мільйона гривень. ТОВ «Сателлит-Холд» (засновник Тамара Клименко) — 13 мільйонів гривень.

мільйонів гривень. ТОВ «Сучасна агрономія» (засновник Олександр Степанов) — 12,6 мільйона гривень.

мільйона гривень. ТОВ «ДМК Інвестиції» (засновник Неллі Пацу́к) — 10,4 мільйона гривень.

мільйона гривень. ТОВ «Яссо Світ» (засновниця Катерина Вежбицька) — 9,2 мільйона гривень.

мільйона гривень. Айвазов Євген Сергійович — 8,5 мільйона гривень.

мільйона гривень. Кравець Анастасія Сергіївна — 7,3 мільйона гривень.

мільйона гривень. Малюк Ігор Васильович — 7 мільйонів гривень.

Будівля Головпоштамту має площу 1,8 тисячі квадратних метрів, частина приміщень наразі перебуває в оренді.

Будівля миколаївського Головпоштамту у різні роки. Архівні фото «МикВісті»

Згідно з умовами аукціону покупець має оформити право користування чи власності на земельну ділянку, де стоїть будівля, протягом 60 днів після укладення договору. Також має компенсувати витрати на утримання будівлі (включно з оплатою за землю) до завершення юридичних процедур.

За даними Вікіпедії, будівлю Головпоштамту спорудили у 1970–1974 роках на місці, де раніше була міська управа.

