Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    31 серпня, 2025

  • 22.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 31 серпня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 22.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головпоштамту у центрі Миколаєва

«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа

Акціонерне товариство «Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту на Адміральській 27/1 у Миколаєві. 

Проведення електронного аукціону з продажу будівлі заплановано на 11 вересня, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані Національної електронної біржі.

Загальна площа будівлі складає 1,8 тисячі квадратних метра, вказується, що частково вона знаходиться в оренді. Стартова ціна продажу складає 6,6 мільйона гривень, а аукціонний крок — 332,2 тисячі гривень.

«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа
«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа
«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа

Нагадаємо, до бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.

Останні новини про: Тендери та закупівлі

На ремонт театру драми та музкомедії в Миколаєві витратять понад ₴3 млн
Уряд витратить понад ₴2 млн на дослідження настроїв молоді
У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для жертв насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

Юлія Бойченко
новини

«Краще відбудувати те, що є», — нардеп Копитін не підтримує ідею будувати новий ліцей №51 у Миколаєві за мільярд гривень

Юлія Бойченко
новини

Миколаївського рецидивіста Богомяткова затримали після півтора року дезертирства — прокуратура просить суд про арешт

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міськрада Миколаєва вже два місяці не показує обличчя депутатів на підтвердження їхньої присутності на онлайн-сесіях

Катерина Середа
новини

Прокурор Миколаївщини попросив депутатів міськради припинити роздавати поради, кого їм допитувати та що робити

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Тендери та закупівлі

У Первомайську колишній садок перебудують у притулок для жертв насильства: на частину робіт витратять ₴14 млн
Уряд витратить понад ₴2 млн на дослідження настроїв молоді
На ремонт театру драми та музкомедії в Миколаєві витратять понад ₴3 млн

В облтеплоенерго нагадали миколаївцям, що опалювальні мережі в будинках треба підготувати до 15 вересня: як це зробити

Данія допомогла енергетиці Миколаєва щонайменше на 20 млн євро

17 годин тому

«Клав з прибором на телеграм-канали»: як пройшла сесія міськради Миколаєва 28 серпня

Катерина Середа

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay