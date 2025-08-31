«Укрпошта» виставила на аукціон будівлю свого головпоштамту у центрі Миколаєва

«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа

Акціонерне товариство «Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту на Адміральській 27/1 у Миколаєві.

Проведення електронного аукціону з продажу будівлі заплановано на 11 вересня, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані Національної електронної біржі.

Загальна площа будівлі складає 1,8 тисячі квадратних метра, вказується, що частково вона знаходиться в оренді. Стартова ціна продажу складає 6,6 мільйона гривень, а аукціонний крок — 332,2 тисячі гривень.

«Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа «Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа «Укрпошта» продає свою будівлю Головпоштамту у Миколаєві. Фото: Національна електронна біржа

Нагадаємо, до бюджету Миколаєва надійшло вже 62 мільйони гривень від продажу комунального майна.