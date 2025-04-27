Продовжуємо активні захисні дії в Курській і Бєлгородській областях, — Зеленський

Українські війська продовжують активні захисні дії на території Курської та Бєлгородської областей РФ.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.



Зазначається, що на багатьох напрямках ситуація залишається складною. Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів українських позицій. Бої тривають. Найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

«Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей», — зазначив Володимир Зеленський.

Як підкреслив Володимир Зеленський, ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

«Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною», — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що начальник Генерального штабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов відзвітував Володимиру Путіну про повне звільнення території Курської області.