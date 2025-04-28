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Минулого тижня на Миколаївщині народилось 76 малюків

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty imageНовонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

На Миколаївщині з 21 по 27 квітня у пологових відділеннях народилось 76 дітей.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчат та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1100 грам народилась дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради з 18 по 24 квітня у міських пологових відділеннях на світ з’явилися 45 малюків. З них, 20 дівчат та 25 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 14 по 20 квітня у пологових відділеннях на світ з'явилося 80 малюків, з них одна двійня.

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