Минулого тижня на Миколаївщині народилось 76 малюків

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: Getty image

На Миколаївщині з 21 по 27 квітня у пологових відділеннях народилось 76 дітей.

Як зазначили в обласному управлінні охорони здоров'я, серед немовлят, 39 дівчат та 37 хлопчиків.

З найменшою вагою 1100 грам народилась дитина в КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

За інформацією пресслужби Миколаївської міської ради з 18 по 24 квітня у міських пологових відділеннях на світ з’явилися 45 малюків. З них, 20 дівчат та 25 хлопчиків.

Нагадаємо, що з 14 по 20 квітня у пологових відділеннях на світ з'явилося 80 малюків, з них одна двійня.