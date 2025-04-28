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Синоптики попереджають про пожежну небезпеку та нічні заморозки на Миколаївщині

Пляж Намив у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»Пляж Намив у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

На Миколаївщині 29 квітня прогнозується спекотна погода з ризиком нічних заморозків. Синоптики застерігають про підвищену пожежну небезпеку.

Як повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології, у Первомайську, Вознесенську, Баштанці та Миколаєві очікується найвищий, п’ятий рівень пожежної небезпеки. В Очакові — четвертий рівень.

«Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання відкритого вогню. Бережіть себе та природу», — йдеться у повідомленні. 

У вівторок, 29 квітня, прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +2°С до +7°С, а на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки від 0°С до -2°С. Вдень температура підніматиметься до +21°С.

По Миколаєву вночі прогнозують від +3°С до +5°С, на поверхні ґрунту заморозки від 0°С до -2°С. А вдень очікується  від +18°С до + 20°С.

Нагадаємо, що 24 квітня у Миколаєві встановлений новий температурний максимум для цього дня — стовпчики термометрів піднялися до +27,6°C.

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