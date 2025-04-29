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У Первомайську затримали 8 підозрюваних у наркобізнесі по всій країні

У Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція Миколаївщини

У Первомайську викрили групу людей, яких підозрюють у виготовленні та продажу наркотиків по всій Україні.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, 41-річний чоловік організував продаж наркотиків і залучив до цього ще сімох знайомих віком від 25 до 42 років. Вони продавали канабіс, амфетамін та пігулки MDMA — як особисто, так і через пошту. Наркотики продавали по всій Україні, зазначили у Нацполіції Миколаївщини.

Наркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратураНаркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратура
Наркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратураНаркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратура
Наркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратураНаркотики які вилучили у затриманої групи наркоторговців на Миколаївщині, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько двох кілограмів канабісу, 100 грамів амфетаміну, 23 пігулки MDMA та 37 кущів коноплі. Також у них знайшли мобільні телефони, гроші, банківські картки, ваги, автомобілі та інші речі, які можуть бути доказами.

За попередніми підрахунками, загальна вартість наркотиків на «чорному ринку» — близько 750 тисяч гривень.

Усім затриманим оголосили підозру. Суд вже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.

У Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція Миколаївщини
У Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція Миколаївщини
У Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція МиколаївщиниУ Первомайську затримали групу, яка продавала наркотики по всій країні, фото: Нацполіція Миколаївщини

Раніше у Південноукраїнську затримали 16-річного хлопця, якого також підозрюють у продажі наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 55 згортків із наркоречовиною.

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