У Первомайську затримали 8 підозрюваних у наркобізнесі по всій країні
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- Марія Хаміцевич
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13:00, 29 квітня, 2025
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У Первомайську викрили групу людей, яких підозрюють у виготовленні та продажу наркотиків по всій Україні.
Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.
За інформацією слідства, 41-річний чоловік організував продаж наркотиків і залучив до цього ще сімох знайомих віком від 25 до 42 років. Вони продавали канабіс, амфетамін та пігулки MDMA — як особисто, так і через пошту. Наркотики продавали по всій Україні, зазначили у Нацполіції Миколаївщини.
Під час обшуків у підозрюваних вилучили близько двох кілограмів канабісу, 100 грамів амфетаміну, 23 пігулки MDMA та 37 кущів коноплі. Також у них знайшли мобільні телефони, гроші, банківські картки, ваги, автомобілі та інші речі, які можуть бути доказами.
За попередніми підрахунками, загальна вартість наркотиків на «чорному ринку» — близько 750 тисяч гривень.
Усім затриманим оголосили підозру. Суд вже обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою.
Раніше у Південноукраїнську затримали 16-річного хлопця, якого також підозрюють у продажі наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 55 згортків із наркоречовиною.
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