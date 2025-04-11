16-річного хлопця з Південноукраїнська підозрюють у продажі наркотиків

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У Південноукраїнську затримали 16-річного хлопця, якого підозрюють у збуті наркотиків. Поліцейські вилучили у нього 55 згортків із наркоречовиною.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Зазначається, поліцейські зупинили підлітка, який підозріло себе поводив. Під час перевірки його документів він повідомив, що має при собі наркотики.

За даними поліції, студент незаконно придбав наркотичну речовину у невідомого чоловіка через інтернет, щоб підзаробити. Правоохоронці вилучили у нього 55 пакунків з психотропною речовиною PVP, вагою близько 10 грамів.

Поліцейські затримали 16-річного хлопця за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

Йому загрожує увʼязнення до восьми років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Миколаївському районі затримали 45-річного жителя Шевченківської громади. Його підозрюють у тому, що він продавав наркотики, маскуючи їх у посилках з продуктами.