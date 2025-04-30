Зеленський підписав закон про створення єдиного реєстру професій

Створення єдиного реєстру професій. Фото: BUKI

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Законопроєкт №9630, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 15 квітня, повернули до парламенту з підписом президента 29 квітня.

Його основна мета — створити Єдиний реєстр кваліфікацій, що об'єднає всі дані про професії, їхні характеристики та необхідні навички. Зазначається, що це допоможе впорядкувати інформацію, зробити її цифровою та синхронізувати з іншими базами.

Автори закону зазначають, що нинішні класифікатори професій застаріли та не відповідають сучасним виробничим вимогам, а також ведуться різними установами, що ускладнює їхню ефективність. Через це розвиток ринку праці гальмується.

Згідно з законом, Єдиний реєстр кваліфікацій мають створити протягом року з моменту його набрання чинності.

Раніше повідомлялося, що станом на лютий 2024 року на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.