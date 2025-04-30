Зеленський підписав закон про створення єдиного реєстру професій
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- Альона Коханчук
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19:27, 30 квітня, 2025
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Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо вдосконалення національної системи кваліфікацій відповідно до актуальних потреб ринку праці та інших питань.
Про це повідомляється на сайті парламенту.
Законопроєкт №9630, який Верховна Рада ухвалила у другому читанні 15 квітня, повернули до парламенту з підписом президента 29 квітня.
Його основна мета — створити Єдиний реєстр кваліфікацій, що об'єднає всі дані про професії, їхні характеристики та необхідні навички. Зазначається, що це допоможе впорядкувати інформацію, зробити її цифровою та синхронізувати з іншими базами.
Автори закону зазначають, що нинішні класифікатори професій застаріли та не відповідають сучасним виробничим вимогам, а також ведуться різними установами, що ускладнює їхню ефективність. Через це розвиток ринку праці гальмується.
Згідно з законом, Єдиний реєстр кваліфікацій мають створити протягом року з моменту його набрання чинності.
Раніше повідомлялося, що станом на лютий 2024 року на українському ринку праці з’явились 42 нові професії, зокрема у сфері ІТ, охорони здоров’я, соціальній, фінансовій.
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