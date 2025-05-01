McDonald's прибирає «Біг Тейсті» з меню: мережа готує оновлення

«Біг Тейсті» зникне з McDonald's, фото: Instagram / mcdonaldsukraine

Мережа ресторанів McDonald’s оголосила, що бургер «Біг Тейсті» незабаром зникне з меню українських закладів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії в Instagram.

У дописі зазначається, що «Біг Тейсті» залишить меню найближчим часом, тож охочим радять встигнути скуштувати його ще раз, або й двічі.

У коментарі для hromadske представники компанії пояснили, що зміни пов’язані з оновленням меню. McDonald’s готує нові позиції, які планує представити вже найближчим часом. За словами представників мережі, меню постійно оновлюється відповідно до вподобань клієнтів.

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Остаточна дата зникнення «Біг Тейсті» залежатиме від наявності інгредієнтів — як тільки вони закінчаться, бургер більше не продаватимуть, пояснили в McDonald’s.

Що з McDonald's у Миколаєві?

У грудні 2022 року працівники McDonald’s у Миколаєві, який вимушений був призупинити свою роботу у лютому після початку повномасштабної війни, почали приводити до ладу приміщення ресторану та територію навколо.

У квітні 2023 року міський голова Миколаєва вже повідомляв, що у місті найближчим часом збираються відкрити McDonald’s.

Згодом він заявив, що у Миколаєві не можуть відкрити McDonald’s через відсутність нормальної питної води. Однак Олександр Сєнкевич пообіцяв переговорити з керівництвом.

Також стало відомо, що протягом 2024 року McDonaldʼs планував відкритися в Ужгороді та Чернівцях. Також компанія мала намір відкрити не менше шести ресторанів в Україні. Однак про повернення до Миколаєва поки не говорять.