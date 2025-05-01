  • четвер

    1 травня, 2025

  • 23.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 1 травня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 23.2° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Створення госпітального округу на Миколаївщині: депутати оглянули медзаклади Первомайська

  • Пресреліз

  • Пресслужба Миколаївської обласної ради

  • 18:25, 01 травня, 2025

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

У середу, 30 квітня, відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності. 

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

Заступник голови облради Денис Андрєєв, голова комісії Ірина Шабільянова, депутати Олена Масалітіна та Олександр Пліткін оглянули Первомайську центральну міську лікарню та Первомайську центральну районну лікарню, поспілкувалися з керівниками закладів та обговорили поточний стан реорганізації цих закладів для створення госпітальної мережі.

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.
Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

За результатами візиту відбулося засідання комісії, де за участі директорки обласного управління охорони здоровʼя Ірини Ткаченко обговорили поточну ситуацію у закладах. Зокрема, у Первомайській центральній районній лікарні планують зробити ремонт в одному з корпусів, аби облаштувати тут відділення реабілітації. У цьому закладу допоможе міжнародна благодійна організація. Також обговорили показники роботи лікарень з НСЗУ та те, як заклади можуть підвищити основні показники.

Ірина Шабільянова наголосила, що створення госпітальної мережі дасть змогу для кожного закладу збільшити отримування фінансування від НСЗУ на 25% за кожним законтрактованим пакетом.

«Миколаївська область зацікавлена у створенні госпітального округу, і практика реорганізації низки закладів на прикладі обласної лікарні вже показала, що показники фінансування значно збільшилися. Тому ми продовжуємо роботу, аби завершити процес реформування до закінчення воєнного стану», – пояснила Ірина Шабільянова.

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.
Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

Нагадаємо, що під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося третє засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги в межах реалізації обласної програми соціального захисту населення «Турбота».

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Пресслужба Миколаївської обласної ради.

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати
Інспекція закладів інституційного типу: Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу
Відбулося чергове засідання комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям області
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаїв запрошує: прем’єри, концерти та розваги для всієї родини

Марія Хаміцевич
новини

«Це не просто квадратики й стрілочки», — Береза хвилюється за людей, яким не буде місця у новій структурі Сєнкевича

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Я прикрашаю фасад, а влада це руйнує»: у Миколаєві підприємці виступили проти демонтажу вивісок

Світлана Іванченко
новини

Ременнікова відповіла Сєнкевичу, що не зможе підтримати урізання функцій районів: «Конфлікт інтересів»

Світлана Іванченко
новини

Сєнкевич хоче позбавити адміністрації районів майже усіх повноважень: будуть спілкуватися з людьми та контролювати

Катерина Середа

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Відбулося чергове засідання комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям області
Інспекція закладів інституційного типу: Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу
На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

«Це не просто квадратики й стрілочки», — Береза хвилюється за людей, яким не буде місця у новій структурі Сєнкевича

Служба відновлення збирається витратити ₴4,6 млн на обслуговування систем зважування фур у русі WIM на Миколаївщині

5 годин тому

Зеленський ввів санкції проти Арестовича

Альона Коханчук

Головне сьогодні