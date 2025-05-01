Створення госпітального округу на Миколаївщині: депутати оглянули медзаклади Первомайська
- Пресреліз
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- Пресслужба Миколаївської обласної ради
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18:25, 01 травня, 2025
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У середу, 30 квітня, відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.
Заступник голови облради Денис Андрєєв, голова комісії Ірина Шабільянова, депутати Олена Масалітіна та Олександр Пліткін оглянули Первомайську центральну міську лікарню та Первомайську центральну районну лікарню, поспілкувалися з керівниками закладів та обговорили поточний стан реорганізації цих закладів для створення госпітальної мережі.
За результатами візиту відбулося засідання комісії, де за участі директорки обласного управління охорони здоровʼя Ірини Ткаченко обговорили поточну ситуацію у закладах. Зокрема, у Первомайській центральній районній лікарні планують зробити ремонт в одному з корпусів, аби облаштувати тут відділення реабілітації. У цьому закладу допоможе міжнародна благодійна організація. Також обговорили показники роботи лікарень з НСЗУ та те, як заклади можуть підвищити основні показники.
Ірина Шабільянова наголосила, що створення госпітальної мережі дасть змогу для кожного закладу збільшити отримування фінансування від НСЗУ на 25% за кожним законтрактованим пакетом.
«Миколаївська область зацікавлена у створенні госпітального округу, і практика реорганізації низки закладів на прикладі обласної лікарні вже показала, що показники фінансування значно збільшилися. Тому ми продовжуємо роботу, аби завершити процес реформування до закінчення воєнного стану», – пояснила Ірина Шабільянова.
Нагадаємо, що під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося третє засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги в межах реалізації обласної програми соціального захисту населення «Турбота».
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