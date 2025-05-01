Створення госпітального округу на Миколаївщині: депутати оглянули медзаклади Первомайська

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

У середу, 30 квітня, відбулося виїзне засідання постійної депутатської комісії Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної ради.

Заступник голови облради Денис Андрєєв, голова комісії Ірина Шабільянова, депутати Олена Масалітіна та Олександр Пліткін оглянули Первомайську центральну міську лікарню та Первомайську центральну районну лікарню, поспілкувалися з керівниками закладів та обговорили поточний стан реорганізації цих закладів для створення госпітальної мережі.

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада. Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

За результатами візиту відбулося засідання комісії, де за участі директорки обласного управління охорони здоровʼя Ірини Ткаченко обговорили поточну ситуацію у закладах. Зокрема, у Первомайській центральній районній лікарні планують зробити ремонт в одному з корпусів, аби облаштувати тут відділення реабілітації. У цьому закладу допоможе міжнародна благодійна організація. Також обговорили показники роботи лікарень з НСЗУ та те, як заклади можуть підвищити основні показники.

Ірина Шабільянова наголосила, що створення госпітальної мережі дасть змогу для кожного закладу збільшити отримування фінансування від НСЗУ на 25% за кожним законтрактованим пакетом.

«Миколаївська область зацікавлена у створенні госпітального округу, і практика реорганізації низки закладів на прикладі обласної лікарні вже показала, що показники фінансування значно збільшилися. Тому ми продовжуємо роботу, аби завершити процес реформування до закінчення воєнного стану», – пояснила Ірина Шабільянова.

Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада. Створення госпітального округу на Миколаїв. Фото: Миколаївська обласна рада.

Нагадаємо, що під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося третє засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги в межах реалізації обласної програми соціального захисту населення «Турбота».