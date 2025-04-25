Відбулося чергове засідання комісії з питань надання адресної грошової допомоги мешканцям області
- Пресреліз
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- Миколаївська обласна рада
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19:28, 25 квітня, 2025
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У четвер, 24 квітня, під головуванням голови Миколаївської обласної ради Антона Табунщика відбулося третє засідання спеціальної комісії Миколаївської обласної ради з питань надання адресної грошової допомоги в межах реалізації обласної програми соціального захисту населення «Турбота».
Про це повідомляє Миколаївська обласна рада.
Члени комісії розглянули 96 заяв від жителів області. Серед заявників — дорослі та діти, які мають онкологічні, онкогематологічні, орфанні та інші тяжкі захворювання тощо.
«У результаті засідання комісія погодила надання матеріальної допомоги 94 громадянам. Зокрема, фінансову підтримку буде надано й ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з Миколаївської області. Загальна сума матеріальної допомоги цього разу склала понад 1,6 мільйона гривень», — зазначив Антон Табунщик.
Однак, як повідомив очільник обласної ради, є випадки, коли надіслані неповні пакети документів, або такі, що потребують уточнення. Тож їх повертають на доопрацювання та розглянуть на наступних засіданнях.
Кожен випадок детально розглянули члени комісії: голова постійної комісії обласної ради з питань соціальної політики, охорони здоров’я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей Ірина Шабільянова, заступник начальника управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Олег Бабін та начальник відділу розвитку соціальних послуг департаменту соціального захисту Інна Юдіна.
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