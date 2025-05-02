Первомайська райадміністрація чекає фінансування, щоб утилізувати небезпечні хімікати

На Миколаївщині екологи виявили небезпечні хімікати. Фото: Держекоінспекція

У Первомайському районі Миколаївщини досі зберігається 46,7 тонни непридатних хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР), а також 60 тонн забрудненого ґрунту та 19 залізобетонних контейнерів в яких раніше зберігались непридатні для використання пестициди.

Про це під час брифінгу розповів начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергія Саковського.

Сергій Саковський зазначив, що на території Первомайської громади в селищі Підгородня знаходиться 2,2 тонни рідкої фракції, на землях Синюхинобрідської — 0,5 тонни рідкої фракції. Він запевнив, що інші бетонні конструкції не несуть загрози, лише рідка фракція.

«Вказані хімічні засоби захисту рослин накопичувалися протягом багатьох років, ще за Радянського Союзу, колишніми колгоспами та радгоспами. Після їх реформування тривалий час були непридатними до використання. Вони перейшли у відповідну категорію. Власник не встановлений у зв’язку з тим, що ми знаємо, які події до цього відбулися. Протягом 2008-2012 років у декілька етапів вже проводилася утилізація відповідних відходів. Так, у 2008 році було утилізовано понад 45 тонн і близько 50 тонн — у 2011-2012 роках», — розповів Сергій Саковський.

Також він зазначив, що наразі відповідно до чинного законодавства на території громад за утилізацію та збереження таких відходів відповідають місцеві державні адміністрації. У 2024 році була проведена інвентеризація і знайдено бочки, які зберігались без дверей в неналежному стані. Однак питання не змогли вирішити через брак коштів у місцевих бюджетах.

«Рішенням комісії було звернення до територіальних громад, але громади мають обмежений фінансовий ресурс, недостатній на утилізацію та зберігання. Крім того, цю роботу повинен здійснювати компанія, яка має ліцензію. У нас по області такої компанії немає. Ми вийшли на компанію в Одеській області, де нам зробили попередні розрахунки вартості цих робіт. Ми з цими розрахунками звернулися до регіональної комісії ТЕБ НС», — розповів Сергій Саковський.

За його словами, обласна комісія ТЕБ ухвалила позитивне рішення. Питання було розглянуто і на комісії з екології Миколаївської обласної ради і направлено на розгляд сесії. У Первомайській громаді очікують позитивне рішення та сподіваються отримати кошти на утилізацію відходів.

Як повідомлялось раніше під час перевірки у Первомайській та Синюхино-Брідській громадах Миколаївської області інспектори виявили склади з отрутохімікатами, які більше не можна використовувати. Виявлені хімікати — це старі засоби захисту рослин, що залишились ще з часів СРСР.

Нагадаємо, на деокупованих територіях Миколаївської області в ґрунтах виявили підвищений вміст важких металів. Зокрема миш’яку, свинцю, міді, цинку, а також залишків вибухових речовин.