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Нападниця на Стерненка була завербована та стежила за ним з квітня, — СБУ

Затримана за напад на Стерненка. Фото: СБУЗатримана за напад на Стерненка. Фото: СБУ

Затриманою за напад на активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка виявилась 45-річна уродженка Одеської області, яка мешкала в Києві. За даними СБУ, жінку дистанційно завербували російські спецслужби наприкінці 2024 року, коли вона шукала роботу онлайн.

Як повідомляють у СБУ, спочатку вона виконувала завдання кураторів, стежачи за машинами, фотографуючи їх та передаючи інформацію. Згодом отримала нові інструкції: виготовити саморобний вибуховий пристрій та змінити місце проживання. У квітні вона переїхала до житлового комплексу, де мешкав Стерненко, і почала за ним стежити.

Вказується, що їй передали координати сховку зі зброєю. Вранці 1 травня куратор наказав ліквідувати активіста біля його дому. Жінка знала час, коли він виходить, і марку його автомобіля. Коли Сергій Стерненко вийшов, вона здійснила кілька пострілів, одна з куль влучила йому в ногу. Нападницю одразу затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків правоохоронці знайшли телефон із доказами її співпраці з Росією та компоненти вибухового пристрою. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, що на активіста та колишнього голову одеського «Правого сектору» Сергія Стерненка скоїли вдень 1 травня.

Згодом в соціальних мережах та YouTube опублікували запис з камери відеоспостереження із моментом замаху на  Сергія Стерненка.

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