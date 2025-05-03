У Миколаєві вперше з початку повномасштабної війни офіційно відкриють три пляжі

Миколаївський пляж, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві з початку війни планують відкрити три офіційні зони відпочинку біля води.

Про це йдеться в статті «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

Всі пляжі в Миколаєві, де є ймовірність масового скупчення людей, підлягають детальним обстеженням. Залучені водолази ДСНС не лише перевіряють стан води, але й досліджують території на наявність небезпечних предметів або забруднень.

— Море для купання залишається закритим. Відкритими будуть тільки ті місця, які обстежені водолазами ДСНС і визнані безпечними для людей. Навіть там, де пляжі неофіційні, але відпочивають люди, ми перевіряємо дно, аби мінімізувати ризики, — пояснив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк.

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Як пояснює Володимир Козарєв, заступник начальника групи підводного розмінування, пріоритетом є ті ділянки, де з’являється найбільше відпочивальників. Вони обираються на основі вказівок військової адміністрації та погоджуються з усіма службами.

— Ми працюємо в тих місцях, де люди частіше відпочивають. Нам не потрібно чекати, поки хтось повідомить. Вибираємо локації, де найбільше людей і де їх неможливо контролювати. Тому ці ділянки обов’язково мають бути безпечними, — говорить Володимир Козарєв.

Укриттів безпосередньо біля пляжів не буде, але за нормами в радіусі до 500 метрів має бути зона для укриття на випадок повітряної тривоги. У міськраді також розглядають варіант встановлення модульних переносних укриттів — втім, остаточне рішення залежить від наявності фінансування.

Це перший випадок з 2022 року, коли у Миколаєві офіційно відкриють місця для відпочинку біля води. Нагадаємо, що 2024 році на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки при Миколаївській міській раді від 29 травня було вирішено продовжити заборону функціонування пляжів та інших місць масового відпочинку на пляжах Миколаєва.

Це рішення також передбачає заборону використання плавучих засобів, улаштування водних атракціонів, а також занять водними видами спорту та фізкультурно-оздоровчих занять.