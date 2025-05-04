У Грузії за рік зафіксували більше 300 випадків порушення прав журналістів

У Грузії за рік зафіксували понад 300 випадків порушення прав журналістів

Від травня 2024 року до 2 травня 2025 року в Грузії зафіксовано 342 випадки порушення прав представників засобів інформації.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на дослідницьку організацію «Центр медіа, інформації та соціальних досліджень» (CMIS).

Серед таких випадків — поміщення під варту засновниці видання «Батумелебі» Мзіі Амаглобелі.

CMIS у своїх звітах пише, що в результаті проведеного моніторингу були виявлені такі інциденти: фізична розправа, незаконне затримання, заборона на зйомку, відмова у вході до будівлі державної установи, штрафи, словесне та фізичне насильство.

67 випадків порушення прав журналістів зафіксовані в день жовтневих парламентських виборів, 169 інцидентів — із 28 листопада, під час проєвропейських протестів.

Нагадаємо, що Рада ЄС частково призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Грузією через порушення фундаментальних прав і демократичних цінностей.