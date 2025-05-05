Трамп доручив відновити в’язницю Алькатрас, зачинену понад шість десятиліть тому

В'язниця Алькатрас. Фото: Loren Elliott, Getty Images

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір знову відкрити в’язницю на острові Алькатрас. За його словами, там мають утримуватись найжорстокіші та найнебезпечніші злочинці.

У своєму дописі в мережі Truth Social Трамп наголосив, що в минулому небезпечних осіб ізолювали без вагань, і закликав повернутись до таких практик. Він доручив Бюро в'язниць, ФБР, а також Міністерствам юстиції та внутрішньої безпеки розпочати процес відновлення пенітенціарного закладу.

Дональд Трамп підкреслив, що країна більше не повинна підкорятись злочинцям, контрабандистам та суддям, які, на його думку, бояться діяти рішуче. Відновлення Алькатрасу, на його переконання, стане символом боротьби за Закон, Порядок і Справедливість.

У Бюро в'язниць у коментарі для Associated Press повідомили, що готові виконувати будь-які доручення президента.

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За даними AP, в’язницю на Алькатрасі закрили ще 1963 року через зношену інфраструктуру та високу вартість обслуговування. Весь провіант та пальне тоді доставляли виключно човнами, що значно ускладнювало функціонування об’єкта. Нині на місці колишньої в’язниці працює музей, а відновлення її діяльності може стати дорогим і складним процесом.

Вʼязниця Алькатрас

Алькатрас, відомий також як «Скеля», розташований на острові в затоці Сан-Франциско. Його оточують крижана вода Тихого океану та потужні течії, що робило спроби втечі надзвичайно складними. Протягом десятиліть заклад вважався одним із найбільш надійно захищених у США.

У стінах Алькатрасу відбували покарання найнебезпечніші злочинці Америки, серед яких — гангстери Аль Капоне та Джордж «Кулемет» Келлі. В’язниця надихнула чимало режисерів — її можна побачити в таких фільмах, як «Скеля», де знялися Шон Коннері та Ніколас Кейдж.

Попри репутацію неприступної, 36 ув’язнених намагалися втекти з Алькатрасу. Найвідомішою стала втеча 1962 року, коли брати Джон і Кларенс Енгліни разом із Френком Морісом проробили отвір у стіні камери, залишили на ліжках ляльки з пап’є-маше та, за версією слідства, втекли на саморобному човні з дощовиків. Їхні тіла так і не знайшли, а справу досі офіційно не закрито.

Нагадаємо, що у команді президента США Дональда Трампа, вже розробляють план на наступні 100 днів президенства.