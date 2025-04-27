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У команді Трампа вже готують план на наступні 100 днів президентства

Президент США Дональд Трамп. Фото: ReutersПрезидент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У команді президента США Дональда Трампа, який наступного тижня відзначатиме 100 днів другого терміну, вже розробляють план на наступні 100 днів.

Про це повідомляє Reuters.

За словами представників Білого дому, у наступні 100 днів команда Трампа зосередиться на торговельних угодах та мирних переговорах.

Наступного тижня президент США відвідає Мічиган, де візьме участь у мітингу, присвяченому 100 дням його президентства.

Білий дім планує акцентувати увагу на:

  • економічному баченні президента,
  • висилці нелегальних іммігрантів,
  • змінах у зовнішній політиці,

роботі Департаменту з підвищення ефективності уряду, очолюваного мільярдером Ілоном Маском.

Адміністрація Дональда Трампа також активізує зусилля щодо заборони на в’їзд громадян із кількох країн та продовжить роботу над торговельними угодами і мирними переговорами.

Згідно з опитуванням, проведеним напередодні 100 днів президентства Дональда Трампа, більшість американців вважають, що країна рухається у неправильному напрямку.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву державного секретаря США Марко Рубіо про можливий вихід Вашингтона з мирного процесу. Як пояснив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 25 квітня, подібні слова розглядаються як елемент комунікаційної стратегії, а не офіційне рішення.

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Нагадаємо, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

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