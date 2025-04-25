МЗС України заявили, що слова Рубіо про вихід із переговорів — частина стратегії США

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували заяву державного секретаря США Марко Рубіо про можливий вихід Вашингтона з мирного процесу.

Як пояснив речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу 25 квітня, подібні слова розглядаються як елемент комунікаційної стратегії, а не офіційне рішення.

За його словами, публічні сигнали зі США спрямовані на стимулювання переговорів, і наразі немає підстав вважати, що Америка справді має намір вийти з мирного діалогу. Він також наголосив, що офіційних дипломатичних повідомлень або нот щодо цього питання Україна не отримувала.

— Ми не драматизуємо ці сигнали. Розуміємо, що триває складна робота. Верхівка айсберга — це публічні сигнали, а (нижче, — прим.) частина закритої дипломатії, — зазначив Георгій Тихий.

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Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент США Дональд Трамп готовий припинити спроби стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо найближчими днями не буде чітких ознак можливості досягнення мирної угоди.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа останніми днями обговорює можливість того, що Сполучені Штати не зможуть досягти мирної угоди щодо України в найближчі місяці. У зв’язку з цим розробляються нові механізми тиску як на Київ, так і на Москву.

За даними Reuters, після останніх раундів переговорів Білий дім і Держдепартамент дійшли висновку, що Володимир Путін активно чинить опір спробам США укласти довготривалу мирну угоду. У Вашингтоні обговорюють можливі економічні та дипломатичні заходи, які могли б змусити Кремль піти на поступки.

Хоча Трамп неодноразово заявляв, що довіряє Путіну і вважає його налаштованим на мир, останні події змушують Білий дім сумніватися в намірах російського керівництва. В адміністрації розглядають варіанти додаткових санкцій і тарифів, які можуть бути запроваджені проти Росії.

Тим часом у Москві дали зрозуміти, що американські пропозиції щодо завершення війни для них неприйнятні, оскільки не враховують вимог Кремля, які він називає ключовими причинами конфлікту.