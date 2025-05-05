Через сильний вітер і дощ у п’яти областях України зникло світло

Відключення світла. Фото з pixabay.

У понеділок, 5 в Україні через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомили в «Укренерго».

«Внаслідок несприятливих погодних умов (сильний дощ, град, пориви вітру) — на ранок були повністю або частково знеструмлені 68 населених пунктів у п’яти областях. Ремонтні бригади обленерго працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів», — йдеться в повідомленні.

Також в Україні зріс рівень споживання електроенергії. Станом на 9:30 він був на 8,6% вищим, ніж у цей же час у п’ятницю.

«Причиною є хмарна погода та дощі в деяких регіонах. Через це сонячні електростанції працюють менш ефективно, і люди більше користуються електрикою з загальної мережі», — додали в «Укренерго».

Енергетики нагадують, що система все ще відновлюється після масованих атак РФ. На енергооб’єктах тривають ремонтні роботи.

Нагадаємо, що 3 травня ворог атакував Баштанський район «Шахедом». Внаслідок бойової роботи, уламками пошкоджено лінію електропередач. Без електропостачання наразі перебуває 892 абоненти.