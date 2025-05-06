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Європейці та американці побоюються ймовірності світової війни у найближчому десятилітті, — The Guardian

Результати опитування. Фото: Getty ImagesРезультати опитування. Фото: Getty Images

Опитування в п’яти європейських країнах — Великій Британії, Франції, Німеччині, Італії та Іспанії — показало, що від 41% до 55% респондентів вважають нову світову війну ймовірною протягом наступних 5–10 років. Цю думку також поділяють 45% американців.

Про це пише The Guardian  із посиланням на опитування YouGov.

Більшість опитаних (від 68% до 76%) очікують, що новий конфлікт буде пов’язаний із застосуванням ядерної зброї, а від 57% до 73% вважають, що він призведе до більших жертв, ніж Друга світова війна.

Від 66% до 89% респондентів у Європі вважають, що їхні країни можуть бути втягнуті у війну, проте лише невелика частка (від 16% до 44%) впевнена у здатності своїх збройних сил їх захистити. У США ситуація інша: 71% американців довіряють своїй армії.

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Від 72% до 82% європейців і 69% американців називають Росію найбільш імовірною причиною нового глобального конфлікту, за нею йде ісламський тероризм. Водночас у кількох європейських країнах (Іспанія — 58%, Німеччина — 55%, Франція — 53%) вважають напруженість у відносинах зі США загрозою миру в Європі.

На запитання, хто зробив найбільше для перемоги над нацистами, більшість опитаних (40–52%) назвали США, а 17-28% — Радянський Союз. У Великій Британії 41% вважають, що вирішальну роль відіграла саме їхня країна.

Щодо наслідків війни, 46% німців вважають, що їхня країна добре впоралася з її спадщиною, з чим погоджуються 49% американців і 58% британців.

Коли мова йшла про збереження миру після 1945 року, від 52% до 66% респондентів назвали НАТО ключовою організацією, а від 44% до 60% відзначили значний внесок ООН. Від 45% до 56% також вважають, що ЄС відіграє важливу роль у підтриманні миру.

Нагадаємо, що Київський міжнародний інститут соціології провів опитування українців щодо їхніх відчуттів до нинішньої влади. Опитані завили, що відчувають переважно розчарування.

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