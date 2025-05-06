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Україна може дозволити експорт озброєння, розглядається кілька варіантів, — Forbes

Україна може дозволити експорт озброєння. Фото: Getty ImagesУкраїна може дозволити експорт озброєння. Ілюстраційне фото: Getty Images

Кабінет Міністрів розглядає можливість дозволу контрольованого експорту військової продукції українського виробництва. Рішення вже схвалив президент Володимир Зеленський, і зараз триває обговорення деталей.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на кілька джерел.

Попередньо це також підтвердив заступник міністра економіки Ігор Фоменко. За його словами, механізм відкриття експорту озброєння може бути ухвалене вже у травні.

За даними видання, наразі розглядається три варіанти механізму, як працюватиме такий експорт.

Перший сценарій передбачає точкове узгодження експортних контрактів українських виробників. За словами співрозмовника видання серед депутатів від «Слуги народу», фактично виробники проходили всі перевірки, але отримували негативну відповідь або не отримували жодної.

Другий сценарій передбачає, що виробникам дозволять відправляти на експорт продукцію в обсязі 50% від розміру їх українських контрактів. Крім того, частину виторгу від експорту виробники мають передавати на закупівлю зброї для ЗСУ.

Третій сценарій передбачає запровадження експортного мита на оборонну продукцію українського виробництва у розмірі 20%. Надходження від цього мита спрямують до окремого фонду, який фінансуватиме закупівлю зброї для ЗСУ.

Нагадаємо, що у 2025 році Міністерство оборони уклало контракти на постачання озброєння з 12 українськими виробниками на суму майже 130 мільярдів гривень.

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