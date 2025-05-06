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З російського полону повернулися 17 миколаївських морпіхів

З російського полону 6 травня повернулися 17 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла БілинськогоЗ російського полону 6 травня повернулися 17 миколаївських морпіхів, фото: 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського

В межах обміну полоненими між Україною та Росією 6 травня додому повернули миколаївських морпіхів.

Про це повідомили в 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім уточнив, що з полону повернулись 17 миколаївських морпіхів. 

«Сьогодні завершилася операція з обміну полоненими, в результаті якої вдалося звільнити наших морських піхотинців. Вітаємо братів на рідній землі вільної України! Радіємо разом з їх сім’ями та близькими. Пишаємось мужнім подвигом!», — повідомили у бригаді.

Тепер звільнених українських захисників чекає курс лікування та реабілітації, додали там.

Нагадаємо, що 6 травня Україна та Росія обмінялись полоненими. Додому повернулися 205 українських воїнів.

Ло цього черговий обмін полоненими між Україною та Росією відбувся 19 квітня. Додому повернулися 277 українських захисників, зокрема військовослужбовці Збройних Сил, Національної гвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Вони боронили Маріуполь, Донеччину, Херсонщину, Запоріжжя та Луганщину.

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