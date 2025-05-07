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На Миколаївщині на ₴111 тисяч оштрафували аптеки, які завищували ціни на ліки

Кабінет міністрів запровадив максимальну торговельну націнку для аптек. Фото: PixabayКабінет міністрів запровадив максимальну торговельну націнку для аптек. Фото: Pixabay

На Миколаївщині перевірили ціни на ліки у 12 аптеках знайшли порушення на 111,4 тисячі гривень.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Миколаївській області.

За два місяці цього року фахівці провели 59 перевірок чи підприємства, які продають ліки оптом і в роздріб, дотримуються правил щодо цін. З них шість перевірок пройшли за дорученням Прем’єр-міністра України, а 48 — за зверненнями громадян.

У 12 компаній виявили порушення у встановленні цін. За результатами перевірок оштрафували порушників на 111,4 тисячі гривень та видали вісім приписів з вимогою виправити ціни відповідно до закону. Крім того, сім посадовців притягнули до адміністративної відповідальності, вони сплатять 18,7 тисячі гривень штрафів.

Нагадаємо, що з 1 березня в Україні на 30% мали знизити ціни на найважливіші ліки, щоб забезпечити доступність лікарських засобів для населення України.

Також для зниження вартості ліків, Кабінет міністрів запровадив максимальну торгівельну націнку для аптек у розмірі 35% на безрецептурні препарати та регресивну шкалу для рецептурних ліків.

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