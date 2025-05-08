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Чому День пам’яті у Європі — 8 травня: роз’яснює миколаївський історик

Доктор історичних наук, професор ЧНУ ім. Петра Могили Юрій Котляр. Фото: архів МикВістіДоктор історичних наук, професор ЧНУ ім. Петра Могили Юрій Котляр. Фото: архів МикВісті

8 травня в Європі — день пам’яті, а не парадів. Саме цього дня 1945 року нацистська Німеччина підписала акт капітуляції. 

Про те, чому у світі існують дві дати завершення Другої світової війни — 8 і 9 травня — розповів доктор історичних наук, професор ЧНУ ім. Петра Могили Юрій Котляр в ефірі телеканалу «МАРТ».

— Документ підписали 8 травня о 23:00 за берлінським часом. У СРСР це вже було 9 травня. Саме ця різниця в часі і породила дві дати. Але суть у тому, як кожен народ ці дати проживає, — пояснив історик.

За його словами, європейські країни сприймають 8 травня як день скорботи і пам’яті, а не тріумфу. Україна понад 10 років тому також відійшла від радянських традицій — відмовилася від парадів і почала говорити про війну як про спільну трагедію людства.

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Професор також згадав символ «Ніколи знову», який почали використовувати в Україні після 2014 року. Проте він вважає, що ця формула виявилась непридатною для українського контексту.

— У 2014 році «ніколи знову» вже не спрацювало. Почалася нова війна. І ми досі боремось. Цей символ втратив сенс, але ми його вперто тримаємо. Це помилка, — каже Юрій Котляр.

Історик наголосив: українці зробили вагомий внесок у перемогу над нацизмом. Без них Європа могла би мати зовсім інший вигляд.

— Те, що сьогодні існує Європейський Союз, а не «великий Третій Рейх», — це також заслуга українців, які воювали на фронтах Другої світової. Цьогорічне вшанування Дня пам’яті проходить в умовах повномасштабної війни. Сьогодні, як і 80 років тому, українці борються зі злом, тепер — за свою свободу, незалежність, право бути господарями на власній землі. У цей день ми дякуємо всім, хто протистояв нацизму, і всім, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить Україну, — зазначив він.

Нагадаємо, що у День памʼяті та примирення у четвер, 8 травня, миколаївські посадовці та містяни покладали квіти до тимчасового банера із зображенням меморіального комплексу на честь 68 десантників-ольшанців, бо сам монумент не встигли оновити.

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