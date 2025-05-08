«Давайте будувати мости»: Новим Папою Римським став Лев XIV із США

Новообраний Папа Римський Лев XIV, кардинал Роберт Превост із США під час промови. Фото: Reuters

Новим Папою Римським обрали кардинала Роберта Френсіса Прево із США. Він прийняв ім’я Лев XIV, ставши першим в історії американцем, який очолив Римо-Католицьку Церкву.

Про це повідомляє The Guardian.

Після завершення конклаву та урочистого оголошення, новообраний Папа Лев XIV звернувся до вірян із традиційного балкона собору Святого Петра. У своїй промові він наголосив на потребі діалогу, єдності та миру

— Нехай з вами усіма буде мир. Брати і сестри, ось перші слова воскреслого Христа, який подарував життя. Звертаюся до всіх країн, до всіх народів: нехай буде між вами мир. Воскреслий Христос приніс мир для всіх, він надходить від Бога, який всіх нас любить безумовною любов'ю. Ми чуємо відважний голос Папи Франциска, який благословив Рим і цілий світ, — заявив Лев XIV.

Люди на площі у Ватикані. Фото: Reuters

Новообраний Папа Римський. Фото: Reuters

З обранням Лева XIV привітали світові лідери. Президент США Дональд Трамп назвав подію «великою честю для країни» та заявив, що з нетерпінням чекає на особисту зустріч із Понтифіком.

— Для мене велика честь усвідомлювати, що він перший американець, який став Папою Римським. Яке хвилювання і яка честь для нашої країни. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з Левом XIV. Це буде дуже важливий момент, — зазначив Дональд Трамп.

Президент України Володимир Зеленський також долучився до привітань.

— Щиро вітаю Папу Римського Льва XIV з обранням на престол святого Петра й початком понтифікату. Україна високо цінує послідовну позицію Святого Престолу щодо дотримання міжнародного права, засудження військової агресії Російської Федерації проти України та захисту прав невинних цивільних громадян, — зазначив Володимир Зеленський.

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Він додав, що сподівається на подальшу моральну й духовну підтримку з боку Ватикану зусиль України, спрямованих на відновлення справедливості й досягнення тривалого миру.

Що відомо про нового Папу Лева XIV

Роберт Прево народився у 1955 році в Чикаго. Навчався на богословських студіях у США, а також отримав ліценціат з канонічного права у Римі. Значну частину своєї місіонерської діяльності він провів у Перу: десять років служив місіонером, а з 2014 до 2023 року був єпископом Чіклайо.

У 2023 році Папа Франциск підніс його до рангу кардинала. За оцінками експертів, Лев XIV, найімовірніше, продовжуватиме реформаторську лінію свого попередника, зберігаючи фокус на соціальній справедливості, відкритості Церкви та глобальному діалозі.

Нагадаємо, що четвер, 8 травня, у Ватикані завершився конклав, який розпочався напередодні — 7 травня. Після чотирьох раундів голосування 133 кардинали-виборці обрали 267-го Папу Римського.