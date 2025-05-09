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У квітні зафіксували найбільшу кількість жертв в Україні серед цивільних за 1,5 року, — ООН

Ворожі обстріли Харківщини / Фото з Telegram-каналу Олега СинєгубоваВорожі обстріли Харківщини / Фото з Telegram-каналу Олега Синєгубова

Квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних осіб в Україні з вересня 2024 року через масовані ракетні атаки Росії.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ), найбільше постраждали Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Київ і Харків. Голова місії Даніель Белль зазначила, що різке зростання кількості жертв пов’язане із застосуванням балістичних ракет проти великих міст.

ООН повідомляє про щонайменше 209 загиблих і 1146 поранених у квітні.

Під час удару балістичною ракетою по Кривому Рогу 4 квітня загинуло 20 цивільних осіб, ще щонайменше 63 були поранені. Вже за тиждень, на Вербну неділю (13 квітня) дві ракети влучили в місто Суми, внаслідок чого загинуло щонайменше 31 цивільна особа, а 105 отримали поранення. Через п’ять днів, 18 квітня, під час ракетного удару по Харкову загинула одна людина, ще щонайменше 102 були поранені. А 24 квітня в Києві внаслідок атаки із застосуванням ракет і баражувальних боєприпасів загинуло щонайменше 11 цивільних осіб і 81 особа отримала поранення.

Атаки продовжуються і в травні, жертвами знову стають цивільні у Харкові, Одесі, Запоріжжі та Києві. Серед загиблих і поранених багато дітей: у квітні загинуло щонайменше 19 дітей, ще 78 отримали поранення — це найвищий показник із червня 2022 року.

Безпілотники малого радіуса дії стали причиною 23% цивільних втрат у квітні.

Загалом, із січня по квітень 2025 року внаслідок атак загинули 664 цивільні особи, ще 3425 отримали поранення — це на 59% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, що Миколаївщина знову зазнала ворожих атак — російські війська продовжують обстрілювати регіон із застосуванням дронів.

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