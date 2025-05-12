Херсонські аграрії зазнали втрат через заморозки: постраждала половина посівів

Обробка земель Миколаївської області, фото: «МикВісті»

На полях правобережної Херсонщини через квітневі заморозки постраждали 50% засіяних озимих культур.

Про це повідомив голова Асоціації фермерів і приватних землевласників Херсонської області Олександр Гордієнко, йдеться у проєкті Новини Приазов’я «Радіо Свобода».

«Заморозки навесні хоч і були невеликими, але суттєво вплинули на озимі культури. На сьогодні в господарствах уражено 50% засіяної площі. До весняних холодів додається ще одна проблема — посуха», — зазначив він.

Окрім несприятливих погодних умов, аграрії змушені працювати в умовах постійної загрози. Через складну безпекову ситуацію фермери все рідше можуть виходити в поля.

«Ситуація на Херсонщині дуже непроста. Без засобів радіоелектронної боротьби та захисту від дронів працювати в полях неможливо, адже ризики надто великі», — розповів Олександр Гордієнко.

Він також наголосив на необхідності додаткових преференцій для аграріїв з прифронтових територій через небезпеку та нестачу кадрів.

«Аграрії Херсонщини потребують уваги з боку влади та профільного міністерства. На жаль, у податковому й мобілізаційному аспектах наша область має ті ж умови, що й інші регіони, хоча реальна ситуація тут набагато складніша», — підсумував він.

Нагадаємо, що у Миколаївській області через квітневе похолодання урожай кісточкових — абрикосу, черешні, аличі — знищено майже повністю. В окремих господарствах фіксують 100% втрати.