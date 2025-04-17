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На Миколаївщині аграрії фіксують до 100% втрат урожаю плодових через заморозки

Квітучі дерева під снігом у Миколаєві 11 квітня 2025 року. Фото: МикВістіКвітучі дерева під снігом у Миколаєві 11 квітня 2025 року. Фото: МикВісті

У Миколаївській області через квітневе похолодання урожай кісточкових — абрикосу, черешні, аличі — знищено майже повністю. В окремих господарствах фіксують 100% втрати.

Про це повідомила директорка департаменту агропромислового комплексу Миколаївської ОВА Олена Піскун, пишуть «МикВісті».

Щороку область збирає близько 17 тисяч тонн фруктів. За попередніми оцінками, цьогоріч Миколаївщина може недоотримати щонайменше 30% від звичного обсягу. Через заморозки практично повністю втрачено цвіт і зав’язь на абрикосах, черешнях, аличі.

— Дуже постраждали плодові дерева, які в той момент цвіли. Цвітіння було втрачено і загинули плоди майже на 100% за даними, які ми отримали від сільгосптоваровиробників з різних територій, із півдня та півночі нашої області, – повідомила Олена Піскун.

За попередніми оцінками:

  • груша втратила до 80% урожаю,

  • вишня, персик, слива — до 50%,

  • на півдні області пошкоджено яблуні, які вже цвіли — втрати до 50%,

  • на півночі, де яблуні ще не розквітли, ситуація дещо краща.

Що ж до зернових культур, то озимий ріпак раннього висіву частково загинув, особливо на відкритих ділянках. Аграрії обстежують посіви і планують використовувати антистресові препарати, щоб дати культурам шанс на відновлення.

Зернові культури, за словами Піскун, поки не постраждали. Проте робити остаточні висновки зарано — травень може принести нову хвилю заморозків.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а у дворах місцями поламані гілки дерев. Також в деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита. Комунальні служби почали прибирання зранку. У міській раді повідомили, що основна увага приділялась ліквідації наслідків обстрілів, але дороги також обробляли протиожеледними реагентами.

Поліцейські допомагали водіям, які застрягли у снігу, а мешканців просили бути обережними: дороги слизькі, а багато автомобілів вже на літніх шинах. На вулицях фіксували випадки падіння дерев, що стали наслідком налипання снігу. 

 Як виглядав Миколаїв в першій половині дня після весняного снігу — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

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