Квітневий сніг у Миколаєві: як місто впоралося з наслідками негоди

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Пʼятниця 11 квітня в Миколаєві розпочалась з снігу, на дорогах утворилися затори, а в дворах місцями поламані гілки дерев. У деяких населених пунктах області виникли проблеми з електропостачанням, а також частина трас була перекрита.

Для квітня така погода виглядає незвичною — ще тиждень тому миколаївці фотографували цвітіння абрикос, а тепер знову одягають зимові куртки. Як виглядав Миколаїв в першій половині дня після весняного снігу — дивіться у фоторепортажі «МикВісті».

Комунальні служби почали прибирання зранку. У міській раді повідомили, що зараз основна увага приділяється ліквідації наслідків обстрілів, але дороги також обробляють протиожеледними реагентами.

Поліцейські допомагали водіям, які застрягли у снігу, а мешканців просили бути обережними: дороги слизькі, а багато автомобілів вже на літніх шинах. На вулицях фіксували випадки падіння дерев, що стали наслідком налипання снігу. Тим часом у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщини повідомили про зняття обмежень руху на кількох трасах.

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Провідна синоптикиня Миколаївського обласного центру з гідрометеорології, Аліну Пилипенко, пояснила, що нічна хуртовина була результатом циклону, який поступово відходить.

У коментарі «МикВісті» вона зазначила, що 12 квітня значних опадів не передбачається. Вночі очікуються заморозки до -5°C, вдень температура підвищиться до +10°C. Вітер північно-східний, до 14 м/с. В першій половині дня на дорогах зберігатиметься ожеледиця.

Агрометеоролог Ольга Сотнікова підкреслила, що після весняного тепла на початку місяця така затяжна хвиля заморозків стала стресом для природи. Вже розцвіли вишні, сливи та алича, а нічні заморозки тривали більше чотирьох днів, що може завдати шкоди як деревам, так і раннім посівам.

— Весна прийшла дуже рано, а тепер ми спостерігаємо температурний контраст. Наслідки для врожаю наразі складно оцінити, — додала вона.

Попри негоду, деякі мешканці вирішили скористатися моментом: у парках можна було побачити людей, які прогулювались засніженими алеями, вигулювали собак, а діти — каталися на санчатах, ніби повернулась зима.

Фоторепортаж

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Засніжений парк у Миколаєві. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Квітучі дерева під снігом: у Миколаєві весна і зима зійшлись в один день. Фото: МикВісті

Діти скоритались нагодою і пішли кататись . Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Весняний сніг не завадив ранковій прогулянці з собакою. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Весняний сніг не завадив ранковій прогулянці з собакою. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Весняний сніг не завадив ранковій прогулянці з собакою. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Заморозки та сніг у середині квітня — незвичне явище для Миколаєва. Фото: МикВісті

Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті Засніжений парк «Ліски» у Миколаєві в квітні 2025 року. Фото: МикВісті