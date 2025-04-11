На Миколаївщині ще на двох трасах зняли обмеження для проїзду вантажівок

Робота комунальників на дорогах. Фото: Миколаївська ОВА

Дорожні служби зняли обмеження руху на ділянках трас Н-14 «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв» та М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ».

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області.

Зазначається, що рух дозволено на трасі «Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв», від межі з Кіровоградською областю до Миколаєва. Також на трасі «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ» вільний рух від Миколаєва до межі з Херсонською областю.

Залишається введений режим обмеження руху на ділянках автомобільних доріг:

М-14 «Одеса – Мелітополь – Новоазовськ», кілометри 55+510 – кілометри 129+000 (від межі з Одеською областю до Миколаєва);

Н-24 «Благовіщенське – Миколаїв» (через Вознесенськ), кілометри 143+000 – кілометри 221+363 (в напрямку з міста Вознесенськ до Миколаєва).

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

У Миколаївській мерії розповіли, що основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.

Крім цього, у Миколаєві, через негоду, вітер та налипання снігу дерева впали на припарковані автомобілі. В Одесі впали щонайменше 18 дерев та великі гілки. Містян закликають бути уважними та без потреби не виходити на вулицю.