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Бананові плантації не витримують нових кліматичних умов: можуть зникнути на десятиліття

Плантація бананів, фото: shutterstock.comПлантація бананів, фото: shutterstock.com

Через зміни клімату до 2080 року багато регіонів Латинської Америки та Карибського басейну можуть стати непридатними для вирощування бананів.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження благодійної організації Christian Aid.

Науковці попереджають, що кліматична нестабільність впливає не лише на самі умови вирощування, а й сприяє активному поширенню грибкових захворювань, які вже знищують врожаї.

Один із головних ворогів — чорний листовий грибок. Він розвивається у вологому середовищі й може зменшити здатність рослини до фотосинтезу на 80%. Це робить банани особливо вразливими до різких змін опадів і повеней.

Крім того, підвищення температури й зміна режиму дощів посилюють поширення фузаріозу — іншого небезпечного грибка, що вражає популярний сорт кавендіш і здатен знищити цілі плантації.

За даними видання, близько 80% усіх вирощених у світі бананів споживаються на місці. Для понад 400 мільйонів людей у різних країнах ці фрукти є важливим джерелом енергії — забезпечують від 15% до 27% щоденних калорій.

Нагадаємо, що у Миколаївській області через похолодання урожай кісточкових — абрикосу, черешні, аличі — знищено майже повністю. В окремих господарствах фіксують 100% втрати.

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