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У Миколаєві ОСББ енергомодернізувало ліфт, під’єднавши його до сонячної електростанції

В одному з житлових будинків Миколаєва модернізували ліфтове обладнання.Фото: ShutterstockВ одному з житлових будинків Миколаєва модернізували ліфтове обладнання.Фото: Shutterstock

В одному з житлових будинків Миколаєва модернізували ліфтове обладнання, зробивши його більш енергоефективним.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді.

Зазначається, що ОСББ «Парусний 7а» оновило ліфти, встановивши частотний перетворювач, який продовжить термін їх експлуатації ще на 4 роки. Завдяки цьому мешканці будинку зможуть економити електроенергію та не залежати від її відключень — енергію забезпечуватиме сонячна електростанція.

«Поштовхом до активної модернізації ліфтів стала аналітика споживання електроенергії після встановлення сонячної електростанції. Економія у квітні склала близько 70% від загального споживання будинку», — йдеться у повідомленні.

Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.
Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.
Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.Моденізація ліфта. Фото: Миколаївська міська рада.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

У компанії «Місто для людей Миколаїв» заявили, що ЖЕК «Південна» незаконно впливає на мешканців будинку на вулиці Космонавтів, 53. Як приклад наводять випадок, коли чоловік на візку не зміг піднятися до квартири через зупинений ліфт.

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