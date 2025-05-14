Верховна Рада підтримала присвоєння Вікторії Рощиній звання Героя України

Народні депутати підтримали звернення до президента Володимира Зеленського про присвоєння журналістці Вікторії Рощиній звання Героя України.

Про це повідомляє «Суспільне».

Вікторія Рощина працювала на «Українському радіо», «UA:Перший», «hromadske», а також у виданнях «Українська правда», «Новости Донбасса», «Цензор.нет» та «Радіо Свобода». У 2022 році вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду «За мужність у журналістиці».

Нагадаємо, Вікторія Рощина була на фронті з початку повномасштабного вторгнення. 16 березня 2022 року стало відомо про її затримання представниками російської федеральної служби безпеки, коли вона перебувала в окупованому Бердянську. 22 березня російські військові звільнили її з полону, змусивши записати відео, в якому вона спростувала всі претензії до російських спецслужб.

Згодом 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію), звідки вона працювала над репортажем. Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок із рідними 3 серпня 2023 року. Згодом стало відомо, що українська журналістка загинула під час перебування в російському ув'язненні.

24 квітня 2025 року стало відомо, що тіло Вікторії Рощиної повернули в Україну.