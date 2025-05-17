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На Миколаївщині завершується ремонт дороги поблизу села Возсіятського

Ремонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДАРемонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

Поблизу села Возсіятське Миколаївської області завершують ремонтувати автомобільну дорогу.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.

Зазначається, що роботи виконують на ділянці автошляху, що веде до мосту — від перехрестя з автодорогою Н-14 (Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв) у межах села Возсіятське в напрямку міста Новий Буг.

Загальна довжина оновленої ділянки становить понад 10,4 кілометра. Крім того, відремонтовано майже 900 метрів вулиць Шкільна та Центральна в самому селі Возсіятське. Ці вулиці використовувалися як тимчасовий об’їзд на час основного ремонту.

Ремонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДАРемонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА
Ремонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДАРемонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА
Ремонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДАРемонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА
Ремонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДАРемонт дороги на Миколаївщині. Фото: Миколаївська ОДА

Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.

Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень. 

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