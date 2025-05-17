На Миколаївщині завершується ремонт дороги поблизу села Возсіятського
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- Даріна Мельничук
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3:10, 17 травня, 2025
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Поблизу села Возсіятське Миколаївської області завершують ремонтувати автомобільну дорогу.
Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрація.
Зазначається, що роботи виконують на ділянці автошляху, що веде до мосту — від перехрестя з автодорогою Н-14 (Олександрівка — Кропивницький — Миколаїв) у межах села Возсіятське в напрямку міста Новий Буг.
Загальна довжина оновленої ділянки становить понад 10,4 кілометра. Крім того, відремонтовано майже 900 метрів вулиць Шкільна та Центральна в самому селі Возсіятське. Ці вулиці використовувалися як тимчасовий об’їзд на час основного ремонту.
Раніше повідомлялось, що у Миколаївській області планують витратити 946 мільйонів гривень на ремонт на 814 кілометрів автошляхів державного значення.
Нагадаємо, Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області оголосила тендер на додаткові роботи з експлуатаційного утримання доріг державного значення. Загальна очікувана вартість 290 мільйонів гривень.
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