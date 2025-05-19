«Безбар’єрність»: відбулось проведення засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА

Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА

Днями відбулося засідання робочої групи з питань створення безбар’єрного простору. До участі долучилися начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, члени Ради безбар’єрності, голови районних військових адміністрацій, представники громадських організацій, бізнесу, освітяни, військові, представники міжнародних організацій.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

Захід відбувся напередодні проведення першого в Україні Національного тижня безбар’єрності, що стартує з 19 травня 2025 року. Ініціатива проходить під патронатом Першої Леді України Олена Зеленська, Радниці уповноваженої Президентом України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна та Міністерство культури та стратегічних комунікацій України у межах реалізації Плану заходів на 2025–2026 роки Національної стратегії із створення безбар’єрного простору до 2030 року.

Метою зустрічі стало підвищення обізнаності громадськості, обговорення наявних бар’єрів у різних сферах життя та пошук шляхів для їхнього подолання.

Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім подякував присутнім за активну участь у формуванні безбар’єрного середовища та закликав до конструктивної роботи.

«Хочу подякувати за вашу роботу та ініціативність. Сьогодні важливо не просто поговорити, а дійсно почути, що вже зроблено, що ще потрібно зробити. Думаю, ця зустріч допоможе нам чітко визначити, на чому зосередитися цього року. Ми повинні розуміти, що потрібно змінити. Дякую за вашу небайдужість і готовність до змін», — зазначив Віталій Кім.

Одним з питань засідання стало впровадження інноваційного проєкту «Інва-таксі IHBACEPBIC» — спеціалізованої служби перевезення для людей з інвалідністю. Ініціативу презентувала голова ГО «Центр соціально-інклюзивної допомоги «Інвасервіс»» Ольга Виноградова.

Також під час зустрічі приделіли увагу наступним питанням:

медичній та психосоціальній реабілітації військовослужбовців та ветеранів із ураженнями нервової системи;

створенню робочих місць та сприянню зайнятості людей з інвалідністю;

покращенню комунікації через «Довідник безбар’єрності», Альбом безбар’єрних рішень та Гайд безбар’єрних подій — як інструментів мови поваги;

розвитку системи інноваційних соціальних послуг у сфері безбар’єрності.

На заході серед успішних прикладів були представлені кейси з реалізації безбар’єрного середовища у Вознесенській громаді. Там створено «маршрут безбарʼєрності». Як приклади — безбар’єрний простір у приміщенні ЦНАПу та будівлі міської ради.

Перший заступник міського голови Вознесенської міської ради Андрій Макоєд розповів про системну роботу, яка ведеться у громаді.

«Ми поступово трансформуємо міський простір у доступний для кожного. Наша мета — зробити так, аби жодна людина не почувалася обмеженою у правах чи можливостях, коли звертається по послугу чи хоче взяти участь у громадському житті», — сказав Андрій Макоєд.

Про важливість створення безбар’єрного доступу в освіті розповів регіональний представник Програми розвитку ООН (ПРООН) у Миколаївській області Дмитро Савченко. Він підкреслив, що рівний доступ до освіти — одна з базових передумов інклюзивного суспільства. ПРООН активно працює над створенням безбар’єрного простору в навчальних закладах, зокрема тих, які постраждали від війни.

Безбар’єрність — це коли кожна людина може брати повноцінну участь у житті суспільства, незалежно від фізичних, вікових чи соціальних особливостей.

Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА Засідання Ради безбарʼєрності при Миколаївській ОВА. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше повідомлялося, що Миколаїв увійшов до переліку міст, вокзали яких перевірили на доступність та включили до оновленої інтерактивної мапи безбар’єрних залізничних станцій.