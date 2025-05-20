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У Первомайському заборонили купання через загрозу вибухонебезпечних предметів

Заборона купатися у водоймах громади. Фото: Первомайська селищна військова адміністраціяЗаборона купатися у водоймах громади. Фото: Первомайська селищна військова адміністрація

У селищі Первомайське офіційно заборонено купання на місцевих водоймах. Таке рішення ухвалили з метою забезпечення безпеки мешканців та запобігання нещасним випадкам на воді.

Як повідомили у Первомайській селищній військовій адміністрації, на території громади встановлено попереджувальні знаки «Купатися заборонено», а також визначено перелік місць, які не призначені для масового відпочинку біля води.

Місцева влада закликає жителів утриматися від купання та відвідування прибережних зон задля власної безпеки.

«На жаль, міни та вибухонебезпечні предмети є наслідками воєнних дій , які тривають на території нашої країни вже четвертий рік. Це становить серйозну загрозу для місцевих жителів, адже говорить про повне розмінування всієї території громади — ще зарано. Відновлення  безпечного доступу до водних об'єктів здійснюється поступово з залученням фахівців оперативного та гуманітарного  розмінувань», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Миколаєві планують відкрити три офіційні зони відпочинку біля води. 

Також читайте матеріал «МикВісті»: «Море під забороною. Де безпечно відпочити влітку на Миколаївщині?».

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