Служба відновлення збирається обстежити дев’ять мостів на Миколаївщині: на це запланували ₴1,1 млн

Відновлений міст у Вознесенську у Миколаївській області, фото: «МикВісті»

У Миколаївській області на обстеження дев’ять мостів, що знаходяться на автодорогах державного значення, до кінця року планують витратити 1 мільйона 133 тисячі гривень.

Замовник такої послуги — Служба відновлення і розвитку інфраструктури у Миколаївській області, пишуть «МикВісті» з посиланням на дані системи публічних закупівель ProZorro.

Підрядник повинен буде до 29 грудня 2025 року обстежити наступні дев’ять мостів в області:

Міст через струмок на км 146+767 автодороги Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв» (через Вознесенськ);

Міст через струмок на км 83+382 автодороги Р-55 /М-14/ «Вознесенськ — Новий Буг»;

Міст через річку Добра на км 60+591 автодороги Р-81 «Казанка — Снігурівка — /Р-47/»;

Міст через канал на км 103+696 автодороги Р-81 «Казанка — Снігурівка — /Р-47/»;

Міст через суходіл на км 109+965 автодороги Р-81 «Казанка — Снігурівка — /Р-47/»;

Міст через залізницю на км 2+398 автодороги Т-15-08 «Калинiвка — Снiгурiвка»;

Міст через протоку ставка на км 36+483 автодороги Т-15-08 «Калинiвка — Снiгурiвка»;

Міст через суходіл на км 12+789 автодороги Т-15-13 «Нечаяне — Очакiв»;

Міст через струмок на км 10+253 автодороги Т-15-15 «Федорiвка — Рибакiвка — база вiдпочинку «Лугове».

Зокрема, підрядник має обстежити та описати стан мостів та підходів до них, сфотографувати знайдені дефекти, описати їх та визначити причини, скласти паспорт споруд, висновки та рекомендацій щодо їх використання та ремонту. У підсумку усю цю інформацію підрядник має надати у загальному звіті.

«Визначення технічного стану споруди та підходів; визначення умов експлуатації, допустимого навантаження та залишкового ресурсу; розробка висновків та рекомендації щодо подальшої експлуатації та ремонту споруд», — пояснюють у Службі відновлення.

Нагадаємо, у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.