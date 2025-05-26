Зеленський встановив нову дату Дня Сил спецоперацій — 27 травня

27 травня День Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким встановив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Документ опублікували 26 травня, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Указ ухвалено для вшанування мужності та героїзму бійців ССО, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Також це рішення покликане започаткувати нові військові традиції.

Попередній указ, який визначав іншу дату Дня ССО — 29 липня, втратить чинність.

Реклама

Як розповіли в Генштабі ЗСУ, саме 27 травня 2014 року воїни полків спецпризначення разом із побратимами з інших частин Сил оборони провели операцію зі звільнення нового термінала Донецького аеропорту від ворожих військ та встановили там прапор України.

Також окремим наказом командувача ССО генерал-майора Олександра Трепака встановлено дату вшанування полеглих бійців Сил спеціальних операцій — це 29 липня.

Нагадаємо, що 12 лютого, народні депутати проголосували за встановлення Національного дня молитви. Ініціаторами виступили народні депутати з очільником фракції «Слуга народу» Давидом Арахамією. Документом пропонується встановити в Україні Національний день молитви, який відзначатиметься щороку 24 лютого — у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також нагадаємо, що у травні 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня українці відзначають День Європи.

Крім того, в Україні відзначається нове державне свято — День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Його щорічно святкуватимуть 21 травня.