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У Вознесенську відреставрували скульптуру воїна-охоронця в парку Соборності

У Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська рада

У Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця, що розташована в парку Соборності. Реставрацію провели для збереження пам’яті про загиблих у Другій світовій війні та вшанування їхнього подвигу.

Про це повідомили у Міській владі Вознесенська.

Зазначається, що цей монумент є частиною об’єкта культурної спадщини місцевого значення — братської могили 72 радянських воїнів.

Під час реставрації фахівці очистили поверхню скульптури, укріпили окремі елементи та відновили покриття, зберігши автентичний вигляд пам’ятника.

«Скульптура воїна-охоронця є важливим символом для громади — вона не лише нагадує про подвиг загиблих, а й формує історичну свідомість поколінь», — йдеться у повідомленні.

У Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська рада
У Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська радаУ Вознесенську оновили скульптуру воїна-охоронця. Фото: Вознесенська міська рада

Нагадаємо, що у Миколаєві почали українізацію меморіального комплексу на честь 68-ми десантників-ольшанців. Російські літери мають замінити на українські. Ці роботи коштують 618 тисяч гривень. 

Самі літери з напису російською «Вечная слава героям, павшим в боях за нашу советскую родину» та зірку героя комунальне підприємство «Миколаївські парки» передало до музею.

Довідка: меморіал був відкритий 27 травня 1974 року. Його авторами стали архітектори Вадим і Ольга Попови. Комплекс складається з бронзового пам’ятника 68 десантникам і місця їхнього поховання, до якого ведуть гранітні сходи. Імена загиблих викарбувані на надгробних плитах із чорного граніту.

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