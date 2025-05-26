«300 грамів хліба і дві склянки води»: ССО показали інтерв’ю з підпільником ОУН Ігорем Олещуком

Ігор Олещук. Скриншот з інтерв'ю

Жахливі умови радянських в'язниць, катування, карцери з водою на підлозі та роки неволі — все це пережив Ігор Олещук, учасник українського визвольного руху, якого у 17 років заарештувало НКВД.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України презентували інтерв’ю з колишнім

політв’язнем та підпільником ОУН на псевдо «Грушко».

Ігор Андрійович Олещук — 94-річний громадський та політичний діяч, який у 15 років вступив до юнацтва ОУН, а вже у 17 був заарештований НКВД. Його засудили на 25 років ув’язнення за звинуваченням у «зраді батьківщини» за радянським законодавством. Сьогодні він має значок «Малолітнього в'язня України».

Він ділиться спогадами про умови утримання у слідчому ізоляторі КДБ: переповнені камери, відсутність вентиляції, карцери з водою на підлозі, мізерне харчування і психологічний тиск.

— Отут сиділи 20-25 в’язнів. Туалет раз в добу опорожняли. Спали «валетом». Літом, коли не вистачало повітря, стояли з рушником, задували у приміщення. Звідси на всі 4 поверхи як натоплять… Маємо два карцери-одиночки. Тут, хто не признавався, його поміщали у карцер, але частково наливали воду, і то все регулював слідчий. Ні тапчана, ні ліжка, ні крісла, нічого не давали. Давали лише дві склянки перевареної води і 300 грам хліба, — згадав Ігор Олещук.

Після звільнення Ігор Олещук повернувся на Батьківщину та активно займався дослідженням історії визвольного руху. Він упорядкував книги пам’яті за районами Тернопільщини, організовував наукові конференції, присвячені діячам українського опору, зокрема Роману Шухевичу, Дмитру Клячківському, Омеляну Половому та Нілу Хасевичу.

Ігор Олещук — автор понад 150 публікацій, працював над енциклопедичними й біографічними матеріалами, зокрема для «Тернопільського енциклопедичного словника».

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Сьогодні він проводить екскурсії у Тернопільському музеї політв’язнів, який розташований у будівлі колишнього ізолятора НКВД, розповідаючи про репресії, переслідування та українську ідею спротиву.

— Коли розстрілювали в’язнів, а тут 5 метрів до тротуару, було чути дуже коли стріляють. Тоді вони включали генератори, а трупи виносили через сходову на двір, — розповів Ігор Олещук.

З нагоди Дня Героїв Ігоря Олещука нагородили почесною відзнакою Командувача ССО ЗСУ — за жертовність і неоціненний внесок у боротьбу з окупаційними режимами.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила закон про залучення ветеранів до підготовки українців до нацспротиву.