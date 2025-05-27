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На Миколаївщині послугами соціального транспорту для осіб з інвалідністю скористалися вже 4 тисячі жителів

Послугами соціального транспорту на Миколаївщині скористалися чотири тисячі осіб з інвалідністю. Ілюстраційне фото: «МикВісті»Послугами соціального транспорту на Миколаївщині скористалися чотири тисячі осіб з інвалідністю. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У 2025 році в Миколаївській області послугами служби перевезення осіб з інвалідністю скористалися близько 4 тисяч осіб. Загальна сума фінансування склала 242 тисячі гривень.

Про це повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва під час брифінгу у вівторок, 27 травня, пишуть «МикВісті».

В області функціонують 13 служб перевезення осіб з інвалідністю. Вони працюють у Миколаєві, Південноукраїнську, Новій Одесі, а також у Доманівській, Веселинівській, Коблівській, Казанківській, Березанській, Баштанській, Снігурівській та Чорноморській територіальних громадах.

За словами Оксани Єльчієвої, кількість транспортних засобів у кожній громаді різна. Наприклад, у місті Миколаєві діє близько десяти авто, тоді як у деяких громадах — лише один. Послуга є безкоштовною.

«Щоб скористатися перевезенням, необхідно звернутися до центру надання соціальних послуг або до управління соціального захисту, записатися в чергу та вказати потребу. Особи з інвалідністю можуть отримати транспортування до медичних закладів, навчальних установ, ЦНАПів, банків та інших соціально важливих об’єктів. Послуга надається щодня, а в організації перевезень допомагають соціальні працівники», — зазначила Оксана Єльчієва.

Нагадаємо, що миколаївські депутати просили відновити роботу комітету з доступності для людей з інвалідністю, який припинив діяльність під час повномасштабної війни.

У серпні 2024 року Миколаївська міська рада затвердила цільову програму «Миколаїв без бар’єрів» на 2024-2026 роки. Програма має забезпечити можливість формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, посилення соціального захисту осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

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