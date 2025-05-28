Вночі над Миколаївщиною збили 12 безпілотників

Дрон Shahed-136. Фото из depositphotos

У ніч проти 28 травня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Загалом російські війська атакували Україну 6 ракетами та 88 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона знешкодила 76 цілей, 37 дрона були втрачені та придушені засобами радіоелектронної боротьби.

Вказується, що росіяни вдарили по Україні 5 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, а також однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Ворог запускав ракети із Курської, Воронезької областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Дрони російські війська запустили із Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Нагадаємо, що уночі 28 травня російські війська кілька разів били по території Миколаївської області. Поранена дитина, зруйновані будинки та інфраструктура.