Вночі над Миколаївщиною збили 12 безпілотників
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- Альона Коханчук
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9:35, 28 травня, 2025
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У ніч проти 28 травня над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони знищено 12 БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомили у Миколаївській ОВА.
Загалом російські війська атакували Україну 6 ракетами та 88 ударними дронами типу Shahed, а також безпілотниками інших типів. Протиповітряна оборона знешкодила 76 цілей, 37 дрона були втрачені та придушені засобами радіоелектронної боротьби.
Вказується, що росіяни вдарили по Україні 5 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23, а також однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69. Ворог запускав ракети із Курської, Воронезької областей РФ, а також із тимчасово окупованого Криму.
Дрони російські війська запустили із Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Нагадаємо, що уночі 28 травня російські війська кілька разів били по території Миколаївської області. Поранена дитина, зруйновані будинки та інфраструктура.
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