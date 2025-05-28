Росія стягнула військових до кордону із Сумщиною для «буферної зони», — Зеленський

Володимир Зеленський, архівне фото МикВісті

Російські війська зосередили близько 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку. Їхня мета — створити так звану «буферну зону» вглиб України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, передає NV.

За словами президента, найбільші та найбоєздатніші підрозділи окупантів зосереджені в Курській області. Вони планують просунутися на 10 кілометрів углиб території України.

Водночас Володимир Зеленський наголосив, що українські сили тримають оборону і теж мають успіхи на цьому напрямку. Зокрема, лише сьогодні українські військові взяли в полон вісьмох окупантів у районі Тьоткіного, що в Курській області РФ.

«Це поповнення нашого обмінного фонду, і це дуже важливо. На Сумщині відбуваються ворожі диверсії, але наші відповіді — не менш активні», — зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що російські війська концентруються біля кордону з Харківською областю, що може свідчити про підготовку до наступу на Харків або Суми. Аналітики нагадують, що ці міста раніше згадувалися у погрозах Кремля під час переговорів у Стамбулі.