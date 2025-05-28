  • середа

    28 травня, 2025

  • 19.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 28 травня , 2025 середа

  • Миколаїв • 19.9° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія стягнула військових до кордону із Сумщиною для «буферної зони», — Зеленський

Володимир Зеленський, архівне фото МикВістіВолодимир Зеленський, архівне фото МикВісті

Російські війська зосередили близько 50 тисяч солдатів на Сумському напрямку. Їхня мета — створити так звану «буферну зону» вглиб України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час розмови з журналістами, передає NV.

За словами президента, найбільші та найбоєздатніші підрозділи окупантів зосереджені в Курській області. Вони планують просунутися на 10 кілометрів углиб території України.

Водночас Володимир  Зеленський наголосив, що українські сили тримають оборону і теж мають успіхи на цьому напрямку. Зокрема, лише сьогодні українські військові взяли в полон вісьмох окупантів у районі Тьоткіного, що в Курській області РФ.

«Це поповнення нашого обмінного фонду, і це дуже важливо. На Сумщині відбуваються ворожі диверсії, але наші відповіді — не менш активні», — зазначив глава держави.

Раніше повідомлялося, що російські війська концентруються біля кордону з Харківською областю, що може свідчити про підготовку до наступу на Харків або Суми. Аналітики нагадують, що ці міста раніше згадувалися у погрозах Кремля під час переговорів у Стамбулі.

Останні новини про: Війна в Україні

Ніч на Миколаївщині: поранена 7-річна дівчинка, пошкоджені будинки, авто та електромережа
Politico: терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, але рішення про санкції ще немає
Доба на Херсонщині: 13 поранених, десятки обстріляних населених пунктів, зруйновані будинки
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом: вже є 100 охочих

Аліна Квітко
новини

Зеленський призначив головою Вознесенської РДА депутата облради від «Нашого краю»

Світлана Іванченко
новини

На Миколаївщині послугами соціального транспорту для осіб з інвалідністю скористалися вже 4 тисячі жителів

Даріна Мельничук
новини

Мосту немає, але ₴40 млн витратили: експосадовця Миколаївської ОВА умовно засудили за службову недбалість

Світлана Іванченко
новини

Будівництво водогону з Нової Одеси дозволило зменшити вартість нових очисних для Миколаєва у 2,5 рази, — Сухомлин

Юлія Бойченко

Останні новини про: Війна в Україні

Доба на Херсонщині: 13 поранених, десятки обстріляних населених пунктів, зруйновані будинки
Politico: терпіння Трампа щодо Путіна вичерпується, але рішення про санкції ще немає
Ніч на Миколаївщині: поранена 7-річна дівчинка, пошкоджені будинки, авто та електромережа

У Миколаєві відкриють центр для дітей з аутизмом: вже є 100 охочих

Миколаївці вже отримали понад ₴116 млн компенсацій за пошкоджене від обстрілів житло

3 години тому

Ніч на Миколаївщині: поранена 7-річна дівчинка, пошкоджені будинки, авто та електромережа

Марія Хаміцевич

Головне сьогодні