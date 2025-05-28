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Через негоду без світла залишилися мешканці 43 населених пунктів у п’яти областях

Відключення світла. Фото з pixabay.Відключення світла. Фото з pixabay.

Станом на ранок 28 травня негода залишила без електроенергії 43 населених пункти у п’яти областях України.

Про це повідомили в «Укренерго».

Причина — дощі та сильний вітер. Енергетики вже працюють на місцях, щоб якнайшвидше повернути світло людям.Також зазначається, що на прифронтових територіях ремонт ускладнюється, адже доведеться залучати саперів для перевірки пошкоджених ліній.

Також в Укренерго розповіли, що зранку 28 травня українці споживали більше електроенергії — на 2,6% більше, ніж напередодні. Це пов’язано з похмурою погодою: сонячні панелі працюють гірше, тому більше людей користується електроенергією з мережі.

Українська енергосистема продовжує оговтуватись після російських атак. Через це енергетики просять економно користуватись світлом, особливо з 10:00 до 22:00 — не вмикати одночасно кілька потужних приладів.

Нагадаємо, що 28 травня у Миколаєві через планові роботи низка вулиць залишиться без електропостачання.

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